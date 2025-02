Daniel Hartwich bestätigt Ehe-Aus nach 15 gemeinsamen Jahren

Seit 2009 gingen Daniel Hartwich (46) und seine Frau Hanna Hölscher miteinander durchs Leben. Doch damit ist jetzt Schluss: Der Moderator selbst erklärt das Ende der Beziehung offiziell. Gegenüber Bild bestätigt er: "Hannah und ich haben uns letzten Sommer dazu entschieden, uns zu trennen. Wir sind weiterhin freundschaftlich eng miteinander verbunden und kümmern uns gemeinsam um unsere Kinder." Die drei gemeinsamen Sprösslinge spielen in seinem Leben eine große Rolle – immerhin hat er für sie vor wenigen Jahren seinen Job als Dschungelcamp-Moderator hinter sich gelassen.

Damals erklärte er: "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann." Bis dahin konnten die ganze Sippe nämlich immer mit ihm nach Australien fliegen, wo die kultige Realityshow aufgezeichnet wird. Bis zur Trennung wohnten sie alle zusammen in Köln. Genauere Informationen zum Trennungsgrund oder seinem Liebesleben heutzutage gibt Daniel allerdings nicht bekannt. Generell hielt er seine Familie und seinen Beziehungsstatus bisher immer sehr vom Rampenlicht fern.

In wenigen Wochen steht Daniel wieder für seinen Job als Let's Dance-Moderator vor der Kamera, wenn die Tanzshow in die nächste Runde geht. Seit vielen Jahren gehört er zu den altbekannten Gesichtern – genauso wie die beliebte Jury bestehend aus Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60). Seitdem er der Show beigetreten ist, standen schon Nazan Eckes (48) und Sylvie Meis (46) neben ihm – seit 2018 ist Victoria Swarovski (31) mit an Board.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige