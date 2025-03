Daniel Hartwich startet neue Primetime-Quizshow bei RTL

Daniel Hartwich (46) ist zurück im Quiz-Business: Ab Montag, dem 28. April, übernimmt der beliebte Moderator bei RTL die neue Show "Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz". Zum Auftakt läuft das Format einmalig um 21:15 Uhr, direkt nach einer verkürzten Ausgabe von Wer wird Millionär? mit Günther Jauch (68). Damit sichert sich das Quiz einen Sendeplatz, der definitiv für gute Einschaltquoten sorgen dürfte – allein schon, wenn der ein oder andere Quiz-Fan die Fernbedienung nicht mehr findet. Zwei weitere Folgen der bildbasierten Rate-Show werden am 5. und 12. Mai ausgestrahlt, dann direkt zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.

Das Spielprinzip von "Die perfekte Reihe" klingt zunächst simpel, doch die Aufgaben werden zunehmend kniffliger. So kann beispielsweise nach dem Erscheinungsjahr von Kultspielzeugen oder der korrekten Anordnung des Sonnensystems gefragt werden. Mit dabei: ein sogenannter Teamjoker, bei dem eine Begleitperson hilft, und ein Lückenfüller-Joker, der ein Teilergebnis vorgibt. Die erste Sicherheitsstufe liegt bei 7500 Euro und wird mit Lösung der sechsten Frage erreicht. Wie der Sender laut DWDL bestätigte, stammt das Format aus den Ideenwerkstätten von BBC Studios Germany und wird international unter "Get in Line" vermarktet. Damit knüpft RTL an eine lange Quiz-Tradition an und testet zugleich neue Konzepte, nachdem früheren Formaten oft kein langes Leben vergönnt war.

Für Daniel, der in der Vergangenheit Shows wie Let's Dance und das Dschungelcamp prägte, ist es nicht der erste Ausflug ins Genre der Quizshows. Bereits 2022 versuchte sich der Entertainer an einer Quizsendung namens "Ohne Limit", die allerdings nur zwei Folgen überlebte. Seine humorvolle Spontanität und charmante Art haben ihm dennoch einen festen Platz in der deutschen TV-Landschaft gesichert. Ob der 46-Jährige mit "Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz" an Günthers Erfolg anknüpfen kann, bleibt abzuwarten – die Fans dürfen sich in jedem Fall auf eine spannende Show freuen.

Getty Images Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Getty Images Daniel Hartwich, Martin Klempnow, Marta Arndt und Victoria Swarowski bei "Let's Dance" 2020

