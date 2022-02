Eine Ära geht zu Ende! 2012 vestarb der Dschungelcamp-Moderator Dirk Bach (✝51) tragischerweise. Daraufhin sprang Daniel Hartwich (43) als Moderator an der Seite von Sonja Zietlow (53) ein. Über neun Jahre lang kommentierte der Brillenträger Staffel für Staffel das Geschehen im Urwald. Diese Zeiten sind nun aber vorbei: Aus familiären Gründen wird Daniel kein weiteres Dschungelcamp mehr moderieren. Der Abschied fiel sehr emotional aus!

Beim großen Wiedersehen kam der 43-Jährige auf das Ende seiner Dschungelcamp-Zeit zu sprechen und nutzte die Gelegenheit, sich umfassend für diese tolle Phase in seinem Leben zu bedanken. Vor allem einer Person widmete er aber ganz liebevolle Worte: "Mein allergrößter Dank geht an Sonja, die es mir 2013, obwohl es so schwer war eigentlich – ich weiß, es war für dich auch schwer – dass du es mir so leicht gemacht hast."

Als in einem kurzen Einspieler auch Dr. Bob (72) rührende Abschiedsworte an ihn richtete, blieb wirklich kein Auge trocken – dem sonst so gefassten Daniel kullerten doch tatsächlich ein paar Tränchen übers Gesicht. Auch Sonja konnte ihre Tränen nicht zurückhalten: "Danke für neun unvergessliche Jahre", schwärmte die Blondine.

Actionpress/Thomas Burg Daniel Hartwich und Sonja Zietlow in der Dschungelshow

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

RTL/ Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, die Dschungelcamp-Moderatoren

