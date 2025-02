Dieser Promi fliegt am zwölften Tag aus dem Dschungelcamp

Im diesjährigen Dschungelcamp wird die Luft für die Kandidaten langsam dünn – auch am zwölften Tag muss einer der Promis das Feld räumen, nachdem am vorigen Tag niemand seine Siebensachen packen musste. Doch für wen hat das Abenteuer Dschungel nur wenige Tage vorm Finale ein Ende? Wie Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) verkünden, wackeln heute Anna-Carina Woitschack (32) und Sam Dylan (33). Schließlich trifft es den Realitystar. "Das Camp verlassen muss Sam", verkündet Jan. Dieser nimmt die Situation allerdings offenbar gefasst auf. "Ich habe ja gerade auch gesagt, ich habe es im Gefühl", verkündet Sam bei der Verabschiedung und freut sich im gleichen Atemzug schon auf sein Handy: "Pünktlich zu meiner Instagram-Ankündigung. Ich freue mich für Anna-Carina."

Die Moderatoren der Show haben mit der Entscheidung allerdings nicht so wirklich gerechnet, wie sie am Anfang von "Ich bin ein Star – die legendäre Stunde danach" ausplaudern. "Ich glaube, er hat sich ein bisschen zu sehr in Sicherheit gewogen. Es bleibt eine größere Überraschung nach gestern", gibt Jan zu. Er und Sonja vermuten, dass er sich bei den Zuschauern mit seinen Camp-Lästereien unbeliebt gemacht haben könnte. Die Fans sind mindestens genauso überrascht wie das Moderations-Duo. "Die Person mit dem höchsten Unterhaltungswert", "Wow, damit habe ich nicht gerechnet! Es ist halt ruhig um ihn geworden" und "Man kann über Sam denken, was man will, aber so einen frühen Rauswurf hat er nicht verdient", lauteten nur einige der verwunderten Kommentare unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Show-Accounts.

Gestern deutete das Stimmungsbarometer noch einen ganz anderen Ausgang an: Bei der Rauswahl bekamen Maurice Dziwak (26) und Edith Stehfest die wenigsten Stimmen. Da Edith noch weniger Anrufe erhalten hatte als ihr Kontrahent, hätte sie eigentlich das Camp verlassen müssen, doch gestern wurde die Entscheidung ausgesetzt und die Anrufe mit den heutigen Stimmen addiert. Für die Fans von Maurice und Edith war das offenbar ein Weckruf, sodass heute keiner von beiden mehr zittern musste.

