Prinzessin Kate strahlt bei Museumsausflug mit Schulkindern

Prinzessin Kate (43) hat mit einer bezaubernden Geste erneut ihr Engagement für frühkindliche Entwicklung unter Beweis gestellt. Am Mittwoch begleitete sie Schülerinnen und Schüler im Alter von vier und fünf Jahren der All Souls CE Primary School in London auf einem Minibus-Ausflug zur National Portrait Gallery, wie Mirror berichtet. Gemeinsam erkundete die Gruppe das neue interaktive "Bobeam Tree Trail", das von der Royal Foundation für frühe Kindheit ins Leben gerufen wurde. Kate strahlte an der Seite der begeisterten Kinder, die sich sichtlich über ihre prominente Mitreisende freuten.

Das interaktive Konzept des "Bobeam Tree Trail" verbindet spielerisches Lernen mit kreativen Aufgaben. Die Kinder suchten in der Galerie nach Geschichten hinter den porträtierten Gesichtern und beschäftigten sich mit Mimik, Gefühlen und Emotionen. Höhepunkt des Tages war das Gestalten eines eigenen Selbstporträts, das sie dem "magischen Baum" füttern konnten, um ihn wachsen zu lassen. Laut dem Magazin ließ es sich Prinzessin Kate nicht nehmen, selbst an den Aktivitäten teilzunehmen und mit den Kindern zu interagieren. Als Schirmherrin der National Portrait Gallery seit 2011 traf sie im Rahmen des Besuchs auch Leiterin Victoria Siddall und andere Experten, die gemeinsam daran arbeiten, ähnliche Projekte landesweit in Museen und Galerien umzusetzen.

Kates Engagement für die frühkindliche Entwicklung ist ein Herzensthema, das sie seit Jahren verfolgt. Mit ihrer Initiative "Shaping Us" setzt sie sich dafür ein, dass Kinder schon in jungen Jahren wichtige soziale Fertigkeiten erlernen, die lebenslang von Bedeutung sind. Neben ihrer Vorliebe für Kunst sind es besonders Kinder, die ihr ans Herz gewachsen sind – eine Leidenschaft, die auch in ihrem Alltag als Mutter von George (11), Charlotte (9) und Louis (6) spürbar ist. In Interviews erklärte sie immer wieder, wie wichtig es sei, Kinder zu verstehen und zu fördern, und bezeichnete die ersten Lebensjahre eines Menschen als prägend für dessen Zukunft.

Getty Images Prinzessin Kate, Februar 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

