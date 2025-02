Prinzessin Kate zeigt ihre kreative Seite im Kinderhospiz

Prinzessin Kate (43) hat bei einem Besuch im Kinderhospiz Tŷ Hafan in Sully, Wales, einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Während sie zusammen mit einem kleinen Mädchen Fingerfarben benutzte, erklärte die Prinzessin von Wales laut Hello Magazine: "Meine Kinder würden das lieben, wenn ich das zu Hause machen würde." Der Termin fand anlässlich ihrer neuen Rolle als Schirmherrin der Organisation statt, und Kate zeigte sich dabei wie immer herzlich und zugänglich, als sie mit den Kindern und deren Familien sprach.

Kates künstlerische Ader, die sie oft als leidenschaftliche Hobbyfotografin auslebt, scheint auch ihre Kinder zu inspirieren. Kunst und Bastelarbeiten gehören offenbar zu den gemeinsamen Aktivitäten im Adelaide Cottage, dem Zuhause der Familie in Windsor. Laut Experten wie der Psychotherapeutin Alicia Eaton bieten solche kreativen Tätigkeiten nicht nur Spaß, sondern fördern auch die emotionale Bindung innerhalb der Familie. Gerade nach den Herausforderungen, die Kate in der Vergangenheit mit ihrer Chemo-Behandlung durchstehen musste, sei solch gemeinsames Schaffen eine wichtige Form von Nähe und Trost, erklärte Eaton weiter.

Abseits dieser künstlerischen Momente pflegt die Familie Wales auch andere Hobbys wie Sport, Backen und Gärtnern, die das enge Band zwischen den Familienmitgliedern stärken. Kates Leidenschaft für den kreativen Ausdruck scheint dabei tief in ihrem eigenen Wesen verwurzelt zu sein. Auch in der Erziehung ihrer Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6) spielt die Verbindung zwischen Spaß und emotionaler Unterstützung eine wichtige Rolle. Kate selbst betont immer wieder die Bedeutung von Zusammenhalt und unbeschwerten Momenten im Familienalltag – ein Wert, der durch ihre regelmäßigen Besuche in Wohltätigkeitseinrichtungen und ihr Engagement für Kinderrechte nur noch deutlicher wird.

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025 bei einem Besuch in einem Kinderhospiz in Wales

Getty Images Prinzessin Charlotte, Herzogin Kate, Prinz George, Prinz William in Kanada, 2016

