Schwangerschaftskomplikationen: Kim Gloss braucht eine OP

Kim Gloss (32), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat derzeit mit ernstzunehmenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes muss sich die Influencerin nun einer Operation unterziehen. Auf Instagram teilte Kim am Montag ein Foto aus dem Krankenhausbett und informierte ihre Fans über ihren Zustand. Grund für den Eingriff, der am Dienstagmorgen stattfand, war eine falsch sitzende Harnleiterschiene, die sie zuvor aufgrund eines Nierenstaus eingesetzt bekommen hatte. "Mein Zustand hatte sich gestern trotz Bettruhe ganz plötzlich richtig doll verschlechtert. Werde morgen früh operiert und bekomme wieder eine neue Schiene", erklärte sie sichtlich mitgenommen.

Ein Nierenstau ist bei schwangeren Frauen keine Seltenheit, insbesondere im zweiten und dritten Trimester. Gründe hierfür können das wachsende Baby, das auf die Harnleiter drückt, oder das Schwangerschaftshormon Progesteron sein, das das Gewebe weicher macht. Um den Urinabfluss zu erleichtern, wird eine Schiene eingesetzt – diese wird nach der Geburt wieder entfernt. Für Kim ist die Operation zwar riskant, doch sie zeigt sich ihren Fans gegenüber optimistisch. "Melde mich bei euch, sobald ich wieder ansprechbar bin", kündigte die Sängerin an. Bereits in der Vergangenheit hatte sie offen über gesundheitliche Herausforderungen in ihrer Schwangerschaft gesprochen und dabei viel Zuspruch aus ihrer Community erhalten.

Kim wurde 2009 durch ihre Teilnahme an DSDS bekannt. 2012 sorgte sie dann mit einem heißen Flirt im Dschungelcamp für Schlagzeilen, bevor sie im Anschluss als Influencerin durchstartete. Heute wird sie vor allem für ihren engen Kontakt zu ihren Fans geschätzt. Privat führt die Sängerin ein glückliches Familienleben mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin, dessen Sohn aus einer früheren Beziehung und der gemeinsamen Tochter, geboren 2022, sowie ihrer 2013 geborenen Tochter aus einer früheren Beziehung mit Rocco Stark (38). Besonders stolz zeigte sie sich zuletzt auf Instagram, als sie Einblicke in die liebevolle Vorbereitung auf das neue Familienmitglied teilte. "Ich danke euch für eure Nachrichten und eure Unterstützung", schrieb Kim in einem ihrer Posts.

Instagram / kim_glossofficial Realitystar Kim Gloss, Januar 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im Dezember 2024

