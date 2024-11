Darum ist eine natürliche Geburt für Kim Gloss zu gefährlich

Kim Gloss (32) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Wenige Monate nachdem sie sich einer Gehirnoperation unterziehen musste, bei der ein Tumor entfernt wurde, verkündete die ehemalige DSDS-Kandidatin, dass sie ihren dritten Nachwuchs erwartet. Auf Instagram gibt sie nun ein kleines Schwangerschaftsupdate: Bei einem Q&A möchte ein Follower wissen, ob ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommt. "Tatsächlich hatte ich dieses Mal den Wunsch, mal eine natürliche Geburt zu durchleben, und habe es bei meinem Arzt angesprochen. Leider ist es in meinem Fall zu gefährlich, mit der frischen Kopf-OP", erklärt sie und stellt klar: "Ich darf aus diesem Grund keine natürliche Geburt haben."

Vor rund sechs Monaten machte die TV-Bekanntheit erschütternde Neuigkeiten öffentlich: "Ihr Lieben, die letzte Zeit war es etwas still, und dafür gibt es leider einen guten Grund." So meldete sich die Beauty damals nach einer längeren Funkstille im Netz zu Wort. Außerdem verriet Kim: "Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden. Ich habe die OP hinter mich gebracht und alles ist gut verlaufen." Seitdem hielt sie ihre Fans mit regelmäßigen Updates zu ihrer Gesundheit auf dem Laufenden und nahm sie bei ihrer Genesungsreise mit.

Mitte Oktober überraschte sie ihre Follower dann mit positiven Neuigkeiten und machte öffentlich, dass sie und ihr Ehemann Alexander Beliaikin (37) Nachwuchs erwarten. In einem Instagram-Clip blendete sie zahlreiche Schnappschüsse ihrer kleinen Familie ein, bis eine Polaroidkamera ein neues Foto ausdruckte, auf dem ihr wachsender Babybauch nicht zu übersehen war.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Partner Alex

