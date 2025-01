21 Jahre: Das waren die schönsten Dschungelcamp-Lovestorys

Die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" steht kurz bevor, doch die vergangenen Jahre haben bereits einige denkwürdige Dschungel-Romanzen hervorgebracht. Wer könnte die heißen Momente zwischen Indira Weis (45) und Jay Khan (42) 2011 vergessen? Oder den Flirt zwischen Kim Gloss (32) und Rocco Stark (38), der 2012 nicht nur zu einer Beziehung, sondern auch zum ersten "Dschungel-Baby" führte? Doch nicht alle Gefühle hielten lange an: Während Gabby Rinne und Marco Angelini (40) nach einer gemeinsamen Nacht getrennte Wege gingen, vergab Tara Tabitha (31) 2022 ihr Herz erfolglos an Filip Pavlovic (30).

Doch eine Romanze bleibt den Zuschauern wohl ganz besonders im Kopf: So fand 2024 eine Liebesgeschichte zwischen Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) statt, die den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Trotz erschwerter Umstände, wie Mikes Ex Kim Virginia (29), die ebenfalls im Camp war, begannen die beiden ein romantisches Abenteuer, das weit über die Show hinausging. Im Herbst desselben Jahres hielt Mike in der Sendung Promi Big Brother sogar um Leylas Hand an. Jetzt planen die beiden nicht nur ihre Hochzeit, sondern auch eine gemeinsame Familie.

Für viele Prominente ist das Dschungelcamp eine besondere Bühne – nicht nur für Ekelprüfungen, sondern auch für persönliche Verbindungen. Auch die kurzen, aber intensiven Augenblicke, wie zwischen Kader Loth (52) und Marc Terenzi (46) 2017, bei denen Kader schwärmte, Marc sei "eine Augenweide", sind für die Fans ikonische Momente. Die Show, die im Januar 2025 in die 18. Staffel startet, bleibt damit nicht nur ein Ort für Herausforderungen, sondern auch für Überraschungen im Herzen.

