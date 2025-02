Alisha Lehmann begeistert mit Dessous-Fotos für Kampagne

Die Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann (26) sorgt nicht nur auf dem Platz, sondern derzeit auch auf Social Media für Begeisterung. Die 26-Jährige, die aktuell bei Juventus Turin unter Vertrag steht, veröffentlicht auf Instagram eine Reihe von Bildern, die sie in Dessous der italienischen Marke Tezenis Underwear zeigen. Auf den Bildern präsentiert sie sich unter anderem in schwarzer Unterwäsche sowie in einer romantischen Blümchen-Variante der neuen Kollektion und schrieb dazu: "Mein erster Valentinstag mit Tezenis". Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Ihre 16,7 Millionen Follower zeigten sich begeistert, mehr als 500.000 Likes sammelten die Fotos innerhalb kürzester Zeit ein.

Hinter den Aufnahmen steckt eine Zusammenarbeit mit Tezenis Underwear, für deren neueste Kollektion Alisha wirbt. Das Label, das zur Calzedonia-Gruppe gehört, hat in Zusammenarbeit mit der Fußballerin rund 25 Artikel entworfen. Doch nicht nur mit dieser Kampagne begeistert sie ihre Fans. Ob witzige Kabinenvideos mit ihren Teamkolleginnen aus der Schweizer Nationalmannschaft oder sommerliche Strandfußball-Clips mit ihrer Kollegin Amira Arfaoui – Alisha versteht es, ihre Community mit Einblicken in ihr Leben zu unterhalten. Seit ihrem Wechsel zu Juventus Turin im Sommer ist sie sowohl sportlich als auch als Influencerin sehr erfolgreich unterwegs und sammelt mit ihrer Mannschaft Siege.

Privat scheint es für die Spielerin ebenfalls wieder aufwärts zu gehen. Im Januar 2024 machte sie offiziell, was Fans schon länger spekulierten: Sie und der Fußballer Douglas Luiz (26) sind wieder ein Paar, berichtete Bild. Nach einer Trennung im Jahr 2022 fanden die beiden erneut zueinander und leben mittlerweile gemeinsam in Turin. Alisha, die zu den beliebtesten Persönlichkeiten im Frauenfußball gehört, zeigt in Interviews und auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder, wie wichtig ihr Familie, Freunde und das Gleichgewicht zwischen Karriere und Privatleben ist. Die gebürtige Bernerin, die ihre Laufbahn einst in der Schweiz begann, ist für ihre Bodenständigkeit und ihren Humor bekannt – Eigenschaften, die sie bei ihren Fans zusätzlich beliebt machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alisha Lehmann bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2023

Anzeige Anzeige

Douglas Luiz und Alisha Lehmann Douglas Luiz und Alisha Lehmann

Anzeige Anzeige