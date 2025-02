Das sagen die Fans zum überraschenden Comeback von Unheilig

Die beliebte Band Unheilig hat am Mittwoch für einen wahren Knall auf Social Media gesorgt: Der Graf höchstpersönlich verkündete das überraschende Comeback der Band – nach ganzen neun Jahren! Die frohe Kunde verbreitete der Sänger mithilfe eines kurzen Clips auf Instagram, woraufhin die Fans regelrecht ausflippten. Ein Fan schwärmte im Kommentarbereich: "Für mich die beste Neuigkeit seit langem! Mein Herz hüpft vor Freude."

Die Euphorie zeigte sich in dem Großteil der Kommentare unter dem Post. Ein User schrieb völlig begeistert: "2025 überfordert mich jetzt schon. Träume ich? Habe ich einen Fiebertraum?" Ein Fan betonte zudem, wie unerwartet diese Nachricht gekommen sei: "Damit hätte ich niemals gerechnet. Einfach sprachlos." Ein paar der Follower sind sich jedoch nicht ganz so sicher, ob die Band sich damit einen Gefallen tut. So fragte ein eher skeptischer Anhänger: "Bin ich der Einzige, der sich gewünscht hätte, er bleibt konsequent?"

Der Frontmann der Band hatte sich vor neun Jahren entschieden, einen Schlussstrich unter die Musikkarriere zu ziehen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben, die oft zu kurz kam. Nach einem großen Konzert im September 2016 verschwand der heute 55-Jährige schließlich komplett aus der Öffentlichkeit. Auf der Unheilig-Website schilderte er völlig offen die Gründe für den Abschied: "Es ist Zeit für mich, dass ich meiner Familie einen Teil des Glücks zurückgeben möchte, welches ich durch sie erleben durfte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Graf von Unheilig, Oktober 2010

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Graf von Unheilig

Anzeige Anzeige