Comeback nach neun Jahren: Der Graf ist mit Unheilig zurück

Mit dieser Neuigkeit haben die Fans von Unheilig sicher nicht gerechnet: Nach neun Jahren kehrt die beliebte Musikgruppe wieder zurück – zusammen mit Frontmann Der Graf! Der Sänger meldete sich nun höchstpersönlich auf Social Media zu Wort, um die überraschende und zugleich erfreuliche Ankündigung zu machen. In einem kurzen Video auf Instagram enthüllte der "Geboren um zu leben"-Interpret voller Freude: "Wir sind wieder zurück, und wir werden jetzt auch bleiben."

Auf der Plattform betonte der Künstler, dass er in all der Zeit nie aufgehört hat, "Musik zu machen und Lieder zu schreiben". Der Graf betonte, dass er sich nach wie vor am besten durch seine Lieder ausdrücken kann und damit seine Geschichten erzählt. In diesem Kontext verkündete er direkt noch weitere großartige Nachrichten: "In diesem Jahr gehen wir wieder ins Studio und arbeiten an einem neuen Unheilig-Studioalbum." Zudem geht Unheilig im November und Dezember 2025 in Originalbesetzung in Köln, München, Hamburg, Berlin, Leipzig und Oberhausen auf Tour.

Im Jahr 2014 hatte der 55-Jährige einen Schlussstrich gezogen, weil er mehr Zeit für seine Familie haben wollte. Nach dem großen Abschiedskonzert im September 2016 in Köln verschwand der Frontmann komplett aus der Öffentlichkeit. Auf der Unheilig-Website erklärte er damals die Gründe dafür: "Es ist Zeit für mich, dass ich meiner Familie einen Teil des Glücks zurückgeben möchte, welches ich durch sie erleben durfte." Viel zu oft mussten seine Liebsten zu diesem Zeitpunkt wegen seiner Karriere zurückstecken, was er mit seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit ändern wollte.

Mathis Wienand/Getty Images Der Graf von Unheilig beim "Eurovision Song Contest - Unser Song für Dänemark 2014"

Getty Images Der Graf von Unheilig, März 2011

