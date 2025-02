Unheilig-Comeback: Diese Rolle spielte ein Krankenpfleger

Der Graf überraschte seine Fans vor wenigen Tagen mit einer unerwarteten Ankündigung: Nach neun Jahren Bühnenabstinenz plant er mit seiner Band Unheilig das große Comeback. Der Frontmann, bekannt für Hits wie "Geboren um zu leben", verkündete auf Instagram, dass sich die Band derzeit auf neue Konzerte vorbereite und auch ins Studio zurückkehren werde, um an einem weiteren Album zu arbeiten. Die Entscheidung, auf die Bühne zurückzukehren, habe er sich jedoch nicht leicht gemacht – sie kam inmitten einer gesundheitlichen Krise, wie er jetzt im Gespräch mit der Bild verrät: "Ich wurde mit Verdacht auf einen stillen Herzinfarkt in die Notaufnahme eingeliefert." Während dieses Krankenhausaufenthalts sei es schließlich ein neugieriger Krankenpfleger gewesen, der ihn dazu brachte, das Comeback mit Unheilig zu wagen.

Gerade als der Graf an Schläuchen angeschlossen im Krankenbett lag, habe ihn der Pfleger gefragt, ob er in Bezug auf seine musikalische Karriere "nicht nochmal was machen" wolle. "Da habe ich entschieden: Wenn ich hier gesund rauskomme, werde ich wieder auf die Bühne gehen", berichtet der Musiker. Bereits vor drei Jahren habe er begonnen, über eine mögliche Rückkehr nachzudenken, doch erst vor wenigen Wochen sei die endgültige Entscheidung gefallen. "Ich bin jetzt über 50 und werde nicht jünger", erklärt er im Interview. Der Verdacht auf einen Herzinfarkt habe sich glücklicherweise nicht bestätigt. So sei der Entschluss, mit Unheilig zurückzukehren, mit seiner Krankenhausentlassung besiegelt gewesen.

Die Band Unheilig, die im Jahr 2000 ihr erstes Album veröffentlichte, war vor allem für eingängige Melodien und nachdenkliche Texte bekannt. Der Graf, der stets großen Wert auf Privatsphäre legte und seinen bürgerlichen Namen nie öffentlich machte, verabschiedete sich 2014 mit der Begründung, sich aus dem Rampenlicht zurückziehen zu wollen. Die Fans feierten Unheilig nicht nur wegen der Musik, sondern auch für die tiefe Verbindung, die die Band über ihren markanten Frontmann mit dem Publikum pflegte. Er selbst betonte in Interviews immer wieder, wie wichtig es für ihn sei, Menschen mit seinen Liedern emotional zu berühren. Die nun anstehende Rückkehr zur Bühne dürfte jedoch nicht nur für seine Fans, sondern auch für ihn zu einem besonders emotionalen Ereignis werden.

Getty Images Der Graf von Unheilig, Oktober 2010

Getty Images Der Graf von Unheilig, März 2012

