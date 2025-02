GNTM-Star Alex Mariah Peter und ihr Freund ziehen zusammen

Alex Mariah Peter (27) könnte aktuell nicht glücklicher sein: Seit rund einem Jahr geht die ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin mit ihrem Freund durchs Leben. Mit seinem Liebesglück hält sich das Model ziemlich bedeckt. Im exklusiven Interview mit Promiflash bei Marina Hoermanseders Fashion Show macht Alex nun eine Ausnahme und verrät mehr zu ihren Zukunftsplänen. "Wir ziehen dieses Jahr zusammen um, also wir wohnen schon zusammen seit geraumer Zeit und jetzt beziehen wir auch zum ersten Mal unsere Wohnung gemeinsam in den Mietvertrag. Ich finde das schon noch mal ein Unterschied, wenn einer oder ob man nur zu einem anderen zieht", erklärt sie.

Wie happy die 27-Jährige mit ihrem Partner ist, machte sie ebenfalls im Gespräch mit Promiflash deutlich. "Ich liebe den, was soll ich dir sagen. Das ist so lustig, weil ich frage meinen Freund ganz oft: 'Warum liebst du mich?' Und dann denke ich ganz schnell darüber nach, ohne nachzuhören", schwärmt die Kölnerin und macht deutlich, dass sie ihr Liebesglück gar nicht richtig in Worte fassen kann: "Ich finde, das ist so eine schwierige Frage, und ich finde, die kann man in Worten gar nicht so richtig beantworten."

Ihre neue Beziehung machte Alex im Februar 2024 auf Instagram öffentlich – und zwar mit einer süßen Bilderstrecke, in der sie sich erstmals zusammen mit ihrem Liebsten zeigte. Über den Partner an ihrer Seite ist kaum etwas bekannt. Sein Gesicht versteckt die Influencerin gekonnt durch Emojis. Die Identität ihres Freundes will sie damit wohl nach wie vor erst einmal für sich behalten.

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter mit ihrem Freund, Dezember 2024

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Model

