45 Kilo zugenommen: Alex Mariah Peter fühlt sich unwohl

Alex Mariah Peter (27) spricht offen über ihre Gewichtszunahme. In einem langen, emotionalen Text auf Instagram erzählt die Ex-GNTM-Gewinnerin, dass sie in den vergangenen Jahren 45 Kilogramm zugenommen habe und aktuell 111 Kilogramm wiege – ihr bisher absolutes Höchstgewicht. "Mein Körper zeigt mir langsam, dass die Grenze erreicht ist. Ich bin nach drei Stockwerken außer Atem, mein Gewebe reißt, und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Dehnungsstreifen – durch mein Übergewicht", schreibt sie.

Die 27-Jährige sei mit dem gesellschaftlichen Druck aufgewachsen, immer schlank sein zu müssen – und das sei sie auch die meiste Zeit ihres Lebens gewesen. Doch sie sei trotzdem nie zufrieden gewesen, schreibt sie ehrlich zu ein paar Erinnerungsfotos, die sie im Laufe der Jahre zeigen. Heute fühlt sie sich zu dick, doch habe Probleme damit gehabt, das zuzugeben. "Gerne würde ich sagen: ach +/- 45 Kilo, wen interessiert es, aber guess what – das wäre gelogen! Denn ich bin mit dem gleichen Druck aufgewachsen wie die meisten von uns. Was allerdings neu ist, ist der Druck durch die Öffentlichkeit, nicht zugeben zu dürfen, dass ich mich zu dick finde", meint Alex ganz offen.

Das Model habe sich deshalb nun vorgenommen, abzunehmen – für sich selbst. "Vor allem möchte ich dieses ständige Gedankenkarussell loswerden, in dem ich bloß niemandem auf den Schlips treten möchte", betont Alex. Die Kölnerin nahm 2021 an "Germany's Next Topmodel" teil und gewann als erste Transfrau die Castingshow. Seitdem hat sie für so einige Kampagnen posiert und ist außerdem als Podcasterin und Influencerin aktiv. Ihr privates Glück hat Alex auch gefunden – seit Anfang dieses Jahres ist sie in festen Händen. Ihren Freund hält sie jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Anzeige Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Mariah Peter im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige