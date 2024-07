Diese deutschen Promis waren beim Taylor-Swift-Konzert!

Taylor Swift (34) ist endlich in Deutschland angekommen! Im Rahmen ihrer gehypten "The Eras"-Tour stand die Musikerin am Mittwoch für ihre erste deutsche Show in der Gelsenkirchener Veltins-Arena auf der Bühne. Das konnten sich auch einige deutsche Promis nicht entgehen lassen! Jana Ina (47) und Giovanni Zarrella (46) scheinen große Fans zu sein und brachten sogar ein Plakat mit. Die beiden jubelten von der Tribüne aus mit, wie sie auf Instagram zeigen: "Ü40 Swifties". Die Moderatorin und ihr Mann hatten offensichtlich einen sehr tollen Abend! "Selten so etwas Gutes gesehen. Zu Recht ist sie die beste und größte Künstlerin, die es momentan gibt. Falls ihr die Möglichkeit habt, das Konzert zu sehen, verpasst es auf keinen Fall", erzählt sie nach dem Konzert in ihrer Story.

Riccardo Simonetti (31), Alex Mariah Peter (26), Sharon Battiste (32) und Mandy Capristo (34) waren ebenfalls mit von der Partie – ausgestattet mit den typischen Freundschaftsarmbändern und passenden Looks. Wie Riccardo in seiner Story zeigt, packte er seine besten Moves aus und tanzte ausgelassen zu den Songs mit. Aber auch internationale Stars waren im Publikum! Der wohl wichtigste Gast für die Sängerin: ihr Freund Travis Kelce (34). Er kam wenige Stunden vor Beginn des Konzerts extra mit seinem Privatjet angereist und verfolgte die Show aus dem VIP-Bereich. Und dort soll laut Watson offenbar auch Emma Stone (35) gesessen haben. Die Schauspielerin ist seit Jahren eng mit Taylor befreundet.

Bleibt abzuwarten, welche Stars und Sternchen sich in den kommenden Tagen bei den anderen Konzerten der 34-Jährigen tummeln. Denn das war erst der Anfang! In Gelsenkirchen steht Taylor noch zwei weitere Abende auf der Bühne. Danach geht es für sie nach Hamburg ins Volksparkstadion, wo sie zwei Abende performt. Ende nächster Woche finden dann die drei letzten Deutschlandkonzerte in München statt. Die Shows sind allesamt binnen Minuten ausverkauft gewesen.

Instagram / riccardosimonetti Mandy Capristo, Alex Mariah Peter, Riccardo Simonetti, Sharon Battiste und Freunde beim Taylor-Swift

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

