Das lernte GNTM-Alex Mariah Peter nach dem Tod ihres Vaters

Alex Mariah Peter (27) nahm ihre Fans auf eine emotionale Reise durch ihre Vergangenheit mit. In ihrem Instagram-Post vor wenigen Tagen teilte die erfolgreiche Germany's Next Topmodel-Gewinnerin von 2021 bewegende Erinnerungen aus ihrem Leben. Ihr Vater setzte sich nach der Trennung von ihrer Mutter in einem kleinen Dorf in Südafrika zur Ruhe. 2019 hatte sie erfahren, dass er ohne Heilungsaussichten erkrankt ist. Um sich von ihm zu verabschieden, reiste die Ex-"Let’s Dance"-Kandidatin zu ihm nach St. Helena Bay. "Ich war nicht nur zum Verabschieden da, sondern ich habe bei diesem Besuch meinen Papa tatsächlich das erste Mal wirklich kennengelernt. Oder ihm die Chance gegeben, mir zu zeigen, wer er ist", schreibt sie. Als Scheidungskind habe Alex es ihm nicht so leicht gemacht. "Ich wollte Teil sein seines Lebens, so wie er es die letzten Jahrzehnte gelebt hat. Und Spoiler – es war toll", erklärte die ehemalige GNTM-Kandidatin. Ihr Vater habe ihr beigebracht, einfach das eigene Leben zu leben und sich selbst nicht so wichtig zu nehmen.

Das habe Alex aber nicht von Anfang an so wahrgenommen. Vor allem die ersten Tage ihres Besuches hatte sie als bedrückend empfunden: "Ich konnte nicht verstehen, warum er gefühlt allein auf seiner Veranda darauf gewartet hatte, zu sterben." Nachdem sie mehr Zeit mit ihm verbracht hatte, erlangte Alex eine Erkenntnis: Ihr Vater habe genau das Leben gelebt, das er wollte. "Eigentlich war er viel freier als ich und mit der Erkenntnis habe ich, glaube ich, auch ein Stück Freiheit gespürt", erkannte das Model. Ein Jahr nach ihrem Besuch verstarb ihr Vater.

Erst zwei Jahre nach seinem Tod kehrte Alex zu dem ehemaligen Haus ihres Papas zurück. An der Stelle, an der dessen Asche vergraben wurde, wuchs eine Aloe-vera-Pflanze. Alex erinnerte sich auf Instagram: "Als ich so da stand und mir die Pflanze so anschaute, mit dem Blick aufs Meer, war es wieder da: das Gefühl von Freiheit und Dankbarkeit."

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Gewinnerin 2021

RTL / Claudio Weber Alex Mariah Peter, "Let's Dance"-Kandidatin 2023