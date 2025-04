Andrea Sawatzki rettet rumänische Straßenhunde vor dem Tod

Andrea Sawatzki (62) beweist erneut, dass sie das Herz am rechten Fleck hat: Bei einer Aktion mit anderen Tierschützern rettete die Schauspielerin Anfang April mehrere Hunde aus einer Tötungsstation in der rumänischen Stadt Buftea, rund 20 Kilometer von Bukarest entfernt. Darunter war auch der etwa zehnjährige Rüde Teddy, der bereits auf einem Auge blind ist. Besonders dieser Mischling habe Andreas Herz im Sturm erobert, so die mitreisende Tierschützerin Sabine Peschke gegenüber Bild. Zusammen mit den anderen Hunden brachte die Schauspielerin ihren Teddy in das Tierheim am See in Eisenhüttenstadt, Brandenburg, wo die Vierbeiner jetzt auf ihre Vermittlung warten. Sabine betonte die große Bedeutung der Aktion: In der Station in Buftea müssten mehr als 200 Tiere "in erbärmlichstem Zustand" ausharren und hätten – ohne die Unterstützung von Helfern wie Andrea – keine Chance auf ein neues Leben.

Andrea engagiert sich nicht nur tatkräftig vor Ort, sondern macht auch regelmäßig auf die Not der Straßenhunde aufmerksam – insbesondere über ihre sozialen Medien, wo sie über die Osterfeiertage erneut Einblicke in ihr Engagement gewährte. Neben dem sanften Riesen Teddy machten sich dank der Schauspielerin auch weitere Hunde wie Golfo, Schäfi und Blacki auf den Weg in ein neues Leben. Direkt nach der Befreiung aus der Tötungsstation verbrachten die Fellnasen zunächst einige Zeit in einem nahegelegenen Tierheim, wurden tierärztlich versorgt und auf die Reise nach Deutschland vorbereitet. Andrea zeigte sich erleichtert: "Alle sind so glücklich und munter. Was für eine Freude, sie nicht mehr in den Todes-Sheltern sehen zu müssen und in Sicherheit zu wissen", schrieb sie begeistert auf Instagram.

Tierliebe spielt im Leben von Andrea schon lange eine große Rolle. Die Schauspielerin setzt sich regelmäßig für Tiere in Not ein: So stieg sie 2022 gemeinsam mit Hündin Romy für eine PETA-Kampagne in eine überdimensionale Pappkiste, um gegen illegalen Tierhandel zu protestieren. Privat lebt sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Ehemann, dem Schauspieler Christian Berkel (67), und mehreren eigenen Hunden zusammen. Von Kollegen wird die gebürtige Schlehdorferin als äußerst einfühlsam und herzlich beschrieben – stets bereit, ihre Zeit und Energie abseits der großen Bühne vor allem für die Belange ihrer tierischen Schützlinge und ehrenamtliche Projekte einzusetzen.

Getty Images Andrea Sawatzki, Schauspielerin

Getty Images Andrea Sawatzki und Christian Berkel, Januar 2025

