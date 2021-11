Das Axolotl mauserte sich bei The Masked Singer schnell zur absoluten Stimmungskanone. Das quirlige Tierchen unterhielt die Zuschauer nicht nur mit seinem Gesang, sondern vor allem auch mit seiner verrückten und etwas frechen Art. Lotti schrieb zum Beispiel einigen Gästen im Rateteam denselben Liebesbrief und bot an, seine Muschelsammlung zu zeigen. Seit Samstagabend ist klar: Unter dem knuffigen Kostüm steckte Schauspielerin Andrea Sawatzki (58) – und die hatte mit dem Axolotl offenbar noch einiges vor.

Auf Lottis viele Liebesbriefe angesprochen, erklärt die Tatort-Darstellerin im ProSieben-Interview: "Wir haben es pubertierend angelegt." Da sie ihre Identität in der vergangenen Show lüften musste, wird das Axolotl in der kommenden Woche nicht noch einmal auf der "The Masked Singer"-Bühne stehen. Für Andrea ist das ziemlich schade: "In der nächsten Folge hätte es dann Liebeskummer gehabt. Bis jetzt war es nur in der Ausprobierphase, in der Muschelsammlung-Anguck-Phase. Es war eine gewisse Steigerung geplant. Das hat jetzt nicht sollen sein."

Zwar fiel bei den Spekulationen um die Identität des Axolotls auch Andreas Name, viele Fans tippten allerdings vor allem auf Anke Engelke (55). Einige Zuschauer waren sich sogar sicher, eine männliche Stimme erkannt zu haben und vermuteten Elton (50) unter der niedlichen Maske. Für Andrea eine kleine Überraschung: "Ich habe in den ersten Shows meine Stimme total verstellt, also ganz hoch gemacht. Und als es dann hieß, 'Es ist ein Mann', dachte ich, 'Was soll denn das für ein Mann sein?'"

ProSieben/Willi Weber Andrea Sawatzki bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Andrea Sawatzki als Axolotl bei "The Masked Singer" im November 2021

ProSieben / Benjamin Kis Das "The Masked Singer"-Axolotl

