Andrea Sawatzki (58) machte in den vergangenen Wochen als Axolotl die The Masked Singer-Bühne unsicher. Mit seiner frechen und etwas verrückten Art wurde das Axolotl, auch Lotti genannt, schnell zum Publikumsliebling. Aber nicht nur die Zuschauer konnte das knuffige Tierchen gleich für sich gewinnen. Auch Andrea – die am vergangenen Samstag in der Show als Axolotl enttarnt wurde – war offenbar von ihrem Kostüm sofort hin und weg.

"Als man mir sagte, dass ich das Axolotl sein soll, war es um mich geschehen. [...] Als ich das Bild gesehen habe, war es Liebe auf den ersten Blick", erklärte die 58-Jährige im ProSieben-Interview. Als sie ihr Kostüm sah, habe sie sofort gespürt, dass sie mit dem Axolotl "etwas ganz Lustiges fabrizieren" kann. "Ich finde, es ist ein sehr ungewöhnliches Kostüm, ein sehr schönes Kostüm und ein sehr warmes Kostüm", scherzte sie.

Durch ihre Enttarnung am vergangenen Samstag hat Andrea, alias Lotti, nur ganz knapp den Einzug ins große Finale verpasst. In der kommenden Show werden noch der Mops, die Raupe Resi, die Heldin und Mülli Müller um den "The Masked Singer"-Pokal kämpfen.

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel und das "The Masked Singer"-Axolotl

ProSieben/Willi Weber Andrea Sawatzki als Axolotl bei "The Masked Singer" im November 2021

ProSieben/Willi Weber Andrea Sawatzki und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" im November 2021

