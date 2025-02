Jury erklärt Christy Giles' mutmaßlichen Mörder für schuldig

David Pearce, der sich jahrelang als Hollywood-Produzent ausgab, ist von einer Jury in Los Angeles schuldig gesprochen worden, das Model Christy Giles und ihre Freundin Hilda Marcela Cabrales-Arzola getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft von Los Angeles in einem Statement verkündet, sind die Geschworenen überzeugt, dass David den zwei Frauen im November 2021 nach einer Partynacht einen tödlichen Drogencocktail verabreichte. "Heute wurde David Brian Pearce [...] für den Tod von Christy Giles und Hilda Marcela Cabrales-Arzola zur Rechenschaft gezogen, die beide auf tragische Weise an den Folgen einer Fentanyl-Vergiftung starben", heißt es in der Stellungnahme. Am 13. März soll das Gericht schlussendlich sein Urteil verkünden.

In dem Gerichtsprozess wurde der genaue Tatvorgang rekonstruiert. Laut der Jury und der Staatsanwaltschaft soll David die zwei Frauen am 13. November 2021 auf einer Party kennengelernt und sie später in seine Wohnung mitgenommen haben. Dort verabreichte er ihnen einen tödlichen Drogencocktail aus Fentanyl, Kokain und weiteren Substanzen. Während Christy Giles noch in derselben Nacht tot vor einem Krankenhaus abgeladen wurde, kämpfte ihre Freundin elf Tage im Koma um ihr Leben, bevor sie an den Folgen der Vergiftung starb. David steht außerdem unter der Anklage, sieben weitere Frauen sexuell missbraucht zu haben, weshalb ihm bis zu 148 Jahre Haft drohen.

Michael Ansbach trat im Prozess als Kronzeuge auf. Der Mann war in der gesamten Nacht dabei und begleitete die Frauen ebenfalls zu Davids Wohnung. Vor Gericht sagte er aus, dass Christy und Hilda, nachdem sie Davids Drogenmischung konsumiert hatten, nicht mehr ansprechbar gewesen seien. Laut seinen Aussagen bat er David darum, die Frauen in ein Krankenhaus zu bringen. Der angebliche Hollywood-Manager lehnte diesen Vorschlag jedoch ab. "Tote Mädchen sprechen nicht", begründete er angeblich seine Entscheidung.

Instagram / christygilesx Christy Giles, Model

Instagram / christygilesx Christy Giles, August 2021