Ihr Mann bringt endlich Gewissheit in den Fall. Im November letzten Jahres kam die traurige Nachricht an die Öffentlichkeit, dass das aufstrebende Model Christy Giles gestorben ist. Nach einer Partynacht mit ihrer Freundin wurden die leblosen Körper der zwei vor einem Krankenhaus in Los Angeles aufgefunden. Bisher war die Todesursache nicht vollständig geklärt. Nun sprach ihr Partner Jan Cilliers erstmals über die Todesursache.

Seit dem tragischen Tod von Christy vermutete Jan, dass die beiden Freundinnen unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht wurden. Diese Annahme wurde nun traurige Gewissheit. "Der Drogencocktail, den sie in ihrem Körper hatte, hat mich definitiv schockiert", erklärte Jan in einem Interview mit The Sun und fügte hinzu, dass der toxikologische Bericht einige verschiedene Substanzen aufgewiesen hätte. Die Gerichtsmedizin stufe den Fall der beiden Frauen deshalb als Mord ein.

"Wir warten noch auf weitere Tests, die unseren Verdacht bestätigen, dass sie sexuell angegriffen wurden, aber diese Beweise werden hoffentlich bald eintreffen", berichtete Jan gegenüber dem Magazin weiter, nachdem bereits im Dezember drei verdächtige Männer in Zusammenhang mit dem Vorfall vorläufig festgenommen wurden. Zu einer Anklage seitens der Staatsanwaltschaft kommt es dann, sobald alle Beweismittel sichergestellt sind.

Instagram / christygilesx Christy Giles im November 2021

Instagram / christygilesx Das Model Christy Giles

Instagram / christygilesx Christy Giles im Mai 2020

