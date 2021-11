Schockierende Nachrichten über Christy Giles! Die US-Amerikanerin war ein aufstrebendes Model und eine angehende Nachwuchsschauspielerin. Auf Social Media teilte sie regelmäßig Fotos von ihren Jobs. Zudem gab sie ihrer wachsenden Community regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Die Fotos zeigen eine strahlende Frau, die das Leben zu lieben scheint. Doch nun machen traurige Nachrichten um Christy die Runde: Die hübsche Brünette ist verstorben.

Wie ABC7 unter Berufung einer eingerichteten GoFundMe-Seite berichtet, waren Christy und ihre Freundin, die Designerin Hilda Marcela Cabrales-Arzola, am Freitag zusammen in Los Angeles feiern. An diesem Abend gab es das letzte Lebenszeichen der beiden Frauen. Sie wurden unter Drogen gesetzt und anschließend vor einem Krankenhaus abgelegt. Erst am Samstagmittag wurden die leblosen Körper auf dem Gehweg gefunden.

Während bei Christy nur noch der Tod festgestellt werden konnte, befindet deren Freundin Hilda sich in einem kritischen Zustand. Sie ist an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen "ohne Hirnaktivität mit wenig Aussicht auf Erholung", heißt es weiter. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.

Instagram / christygilesx Christy Giles im August 2021

Instagram / christygilesx Model Christy Giles

Instagram / christygilesx Christy Giles im Juli 2021

