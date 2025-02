Prinz Nikolaos und Chrysí Vardinogiánni haben geheiratet

Prinz Nikolaos von Griechenland (55) ist nun wieder offiziell unter der Haube. Am Freitag haben sich der griechische Royal und Chrysí Vardinogiánni das Jawort gegeben, wie Hello! berichtet. In einer intimen Zeremonie mit etwa 50 Gästen gab sich das Paar in der Kirche des Heiligen Nikolaus Ragavas in Athen das Eheversprechen. Chrysí verzauberte in einem eleganten, figurbetonten Hochzeitskleid, das sie mit der antiken Korsagen-Tiara von Königin Anne-Marie kombinierte. Auch die Brautjungfern sorgten mit ihren weißen, langärmeligen Kleidern und Blumenkränzen für ein stimmungsvolles Bild. Neben enger Familie, darunter Kronprinz Pavlos und seine Frau Marie-Chantal, waren auch Verwandte der Braut sowie Gäste aus anderen europäischen Königshäusern anwesend.

Die Hochzeit mag auf viele überraschend wirken, da die Beziehung erst vor einem Monat bekannt wurde. Tatsächlich kennen sich Nikolaos und Chrysí jedoch schon seit Jahren, da sie über Familienfreunde verbunden sind. Die Braut, Tochter des griechischen Unternehmers Giorgos Vardinogiánnis, nahm im vergangenen Jahr bereits an der Hochzeit von Nikolaos' Schwester, Prinzessin Theodora, teil. Im Januar zeigten sich die beiden anlässlich einer Gedenkfeier für Nikolaos' verstorbenen Vater, König Konstantin II. (✝82), erstmals offiziell zusammen.

Für Nikolaos ist dies die zweite Ehe, nachdem seine 14-jährige Ehe mit Prinzessin Tatiana (44) erst im vergangenen Jahr endete. Nach der Hochzeit 2010 folgte im April 2024 die Scheidung. "Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana haben nach 14 gemeinsamen Jahren beschlossen, ihre Ehe aufzulösen", hieß es damals in dem offiziellen Statement des griechischen Palasts. Die Gründe für das Liebes-Aus behielten sie für sich.

Getty Images Prinz Nikolaos von Griechenland, Januar 2023

Getty Images Prinz Nikolaos von Griechenland und Prinzessin Tatiana, Februar 2024

