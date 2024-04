Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos lassen sich scheiden!

14 Jahre lang waren Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana als Ehepaar gemeinsam durchs Leben gegangen – doch nun ist alles aus und vorbei. Das bestätigt der griechische Palast vor wenigen Tagen auf der offiziellen Webseite: "Prinz Nikolaos und Prinzessin Tatiana haben nach 14 gemeinsamen Jahren beschlossen, ihre Ehe aufzulösen." Nikolaos und seine Ex sei die Entscheidung schwergefallen. Außerdem betonen sie, "wie sehr sie sich gegenseitig schätzen und respektieren und mit welcher Liebe sie all die Jahre miteinander verbunden waren". Die beiden wollen trotz Ehe-Aus ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen. Zudem geht aus dem Statement hervor: "Sie werden weiterhin in Griechenland leben und arbeiten. Dem Ort, an dem sie sich beide zu Hause fühlen. Die Familie wird dabei immer an ihrer Seite stehen."

Anfang der 2000er hatte der Sohn des einstigen griechischen Königs Konstantin II. und dessen Frau Anne-Marie von Dänemark Tatiana über ihren Bruder kennengelernt. 2009 gaben Nikolaos und die einstige Eventplanerin schließlich ihre Verlobung bekannt, ein Jahr später läuteten dann die Hochzeitsglocken: So hatten sich Nikolaos und Tatiana auf der griechischen Insel Spetses das Jawort gegeben. Zu den Gästen gehörten unter anderem Prinzessin Victoria von Schweden (46), König Felipe von Spanien (56) oder König Willem-Alexander der Niederlande (56). Die Ehe blieb kinderlos.

Nikolaos und Tatiana sind nicht die einzigen Royals, die ihre Ehe beendeten: Prinzessin Margaret (✝71), die jüngere Schwester von Queen Elizabeth II. (✝96), hatte 1960 den Fotografen Antony Armstrong-Jones geheiratet – 18 Jahre später ließen sie sich scheiden. Dies war aber nicht einzige royale Scheidung im britischen Königshaus: 1981 hatten sich König Charles (75) und Prinzessin (✝36) das Jawort gegeben. Elf Jahre später gaben der amtierende Monarch von Großbritannien und die Mutter seiner zwei Kinder ihre Trennung bekannt, 1996 wurde die Scheidung vollzogen. Aber auch Charles' jüngerer Bruder Prinz Andrew (64) hatte kein Glück in der Liebe: Nach zehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kinder ließen sich er und Sarah Ferguson (64) scheiden.

Getty Images Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos von Griechenland, 2010

Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Mai 1987

