Verlobungsknaller: Prinz Nikolaos heiratet in wenigen Tagen

Prinz Nikolaos von Griechenland (55) hat keine Zeit zu verlieren. Anfang der Woche gab der Royal bekannt, nur neun Monate nach seiner Scheidung von Prinzessin Tatiana (44) wieder verlobt zu sein. Nun setzt er noch einen drauf: Die große Hochzeit wird bereits in wenigen Tagen stattfinden. Seine Auserwählte ist Chrysi Vardinogianni, eine Frau aus einer einflussreichen griechischen Familie. Das Paar wird sich am 7. Februar 2025 das Jawort geben – und das an einem besonders symbolischen Ort, der Heiligen Kirche des Heiligen Nikolaus Ragavas in Athen. Die Zeremonie soll im engsten Familien- und Freundeskreis stattfinden, wie ein Pressesprecher der Familie auf ihrer offiziellen Website greekroyalfamily bestätigte.

Dabei scheint alles sehr schnell gegangen zu sein: Erst am 16. Januar dieses Jahres hatte sich Nikolaos erstmals öffentlich mit Chrysi gezeigt, als sie an einer Gedenkfeier für seinen Vater, König Konstantin II. von Griechenland (✝82), teilnahmen. Wenige Tage später wurde die Verlobung bekannt gegeben, nun folgt mit der Blitzhochzeit die nächste Überraschung. Wie lange genau Nikolaos und Chrysi ein Paar sind, ist nicht bekannt – die Braut in spe soll aber bereits im vergangenen Jahr bei Familienevents der Royals gesichtet worden sein.

Während die Vorbereitungen für die Hochzeit in vollem Gange sind, blickt Nikolaos' Ex-Frau Tatiana auf ein schwieriges Jahr zurück. Nach der Trennung im Frühjahr 2024 kämpfte sie mit emotionalen Herausforderungen, über die sie in den sozialen Medien sprach. Zudem traf ein Schicksalsschlag ihre Familie – ihr Stiefbruder Attilio gilt bis heute als vermisst. Tatiana habe sich in diesem schweren Jahr aber auf den Rückhalt ihres engsten Umfelds verlassen können. "Ich habe mich auf meine Familie, meine Freunde und mein weiteres Umfeld gestützt und ich habe viel Kraft aus ihnen geschöpft", erzählte sie gegenüber BHMAgazino. Nikolaos und Tatiana waren 14 Jahre verheiratet, und auch wenn ihre Ehe kinderlos blieb, beschrieb die Prinzessin die gemeinsame Zeit als prägend für beide.

Getty Images Prinz Nikolaos von Griechenland, Januar 2023

Getty Images Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos von Griechenland bei der Hochzeit von Prinzessin Madeleine

