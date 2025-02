Alle Infos zu dem Liebes-Aus von Samira und Serkan Yavuz

Lange wurde es gemunkelt, doch nun gibt es traurige Gewissheit: Das Reality-TV-Traumpaar Serkan Yavuz (31) und Samira Klampfl (31) geht von nun an getrennte Wege! Auf Instagram bestätigt Samira das Liebes-Aus: "Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos." Die beiden lernten sich 2021 bei den Dreharbeiten der beliebten Kuppelshow Bachelor in Paradise kennen und lieben. Die gemeinsame Tochter Nova Skye Sya erblickte 2022 das Licht der Welt und 2023 heirateten die stolzen Eltern. Im Mai 2024 folgte die Geburt ihrer zweiten Tochter Valea Yaël Roya. Wie kam es also zu dem traurigen Ehe-Aus bei dem scheinbar perfekten Paar? In diesem Video bringt Promiflash für euch Licht ins Dunkel.

