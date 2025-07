In 14 Tagen hätten Serkan Yavuz und Samira groß geheiratet

In der aktuellen Folge seines Podcasts "unReal" spricht Serkan Yavuz (32) über ein sehr emotionales Thema. Er erinnert seine Fans daran, dass er im kommenden August seiner Ex-Partnerin Samira (31) bei einer großen Zeremonie auf Mallorca das Ja-Wort gegeben hätte. "Am 14. August wäre eigentlich unsere große Hochzeitsfeier gewesen. [...] Deswegen habe ich dort eine schöne Finca herausgesucht und es wäre alles ab morgen, dem 1. August, eigentlich losgegangen. Und natürlich... puff, alles weg. Weil ich dumm bin", resigniert er. Die Familie habe eigentlich geplant, schon früh genug nach Mallorca zu reisen, um alles in Ruhe vorzubereiten und sich entspannt auf die Hochzeit einzustellen.

Serkan ist sich sicher, dass dieser Tag nun ein schwerer für ihn werden wird. "Ich glaube, ich werde diesen 14. August offline gehen, gar nicht auf Instagram sein oder sonst was. Weil ich glaube, der Tag wird mich hart mitnehmen. Das wäre, glaube ich, der schönste Tag in meinem Leben gewesen", erzählt er. Seine Fans konfrontieren ihn diesbezüglich aber auch mit kritischen Fragen. So wollte einer von ihm wissen, ob Serkan mit gutem Gewissen "Ja" zu Samira gesagt hätte – trotz seiner Leichen im Keller. Der 32-Jährige antwortet ehrlich: "Ja, ich glaube, ich hätte einfach mit voller Freude und puren Emotionen 'Ja' sagen können." Der Realitystar war der Mutter seiner Kinder während ihrer Beziehung nicht treu. Fehlverhalten, mit dem Serkan sich heute intensiv auseinandersetzt. Früher habe er es aber verdrängt – aus Angst, dass die Person, die er liebt, ihn verlassen könnte. Heute sei er aber froh, Samira alles gestanden zu haben – und ihr somit an dem großen Tag auch nichts vorzulügen: "So einen Moment wünscht sich jeder ja nur einmal. Sich das Ja-Wort zu geben, eine Hochzeitsfeier, zu heiraten. Ich bin froh, dass ich Samira diese eine schöne Sache nicht kaputtgemacht habe."

Auch wenn ihre große Trauung auf Mallorca nun ausfällt, sind die beiden TV-Bekanntheiten auf dem Papier schon Mann und Frau. Am 31. August 2023 vollzogen sie beim Standesamt ihre Eheschließung. Dass sie das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt noch groß zelebrieren wollen, stand für die zwei damals fest. Mit der Planung ließen sie sich aber noch etwas Zeit, nicht zuletzt, weil davor noch ihre zweite gemeinsame Tochter zur Welt kam. Als Samira im Januar dieses Jahres dann letztendlich den Schlussstrich zog und sich von Serkan trennte, war in Sachen Hochzeitsplanung aber schon alles unter Dach und Fach. In ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira" verriet die Beauty sogar, dass sie am Tag der Trennung eigentlich ihre Brautkleidanprobe gehabt hätte.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im August 2023

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023