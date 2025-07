Serkan und Samira Yavuz' kleine Tochter kann jetzt laufen

Serkan Yavuz (32) hat einen emotionalen Moment mit seinen Followern geteilt: Seine jüngste Tochter Valea Yaël Roya, die im Mai 2024 das Licht der Welt erblickte, hat ihre ersten Schritte gemacht! In seiner Instagram-Story zeigte der Reality-TV-Star einen kurzen Clip, in dem das kleine Mädchen auf noch wackeligen Beinchen ihre ersten unsicheren, aber mutigen Schritte durch das Wohnzimmer wagt. "Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Engel!", kommentierte der stolze Vater voller Begeisterung. Ob es sich tatsächlich um die allerersten Schritte handelt, bleibt zwar unklar, doch Serkans gerührte Reaktion lässt dies vermuten.

In dem Video ist zu sehen, wie Valea sich mutig und voller Elan vom Boden hochstemmt und dann auf ihren kleinen Füßen einige Schritte nach vorne macht. Noch etwas unsicher und staksig, aber mit großer Entschlossenheit erkundet sie den Raum – ein Moment, der jedes Elternherz höherschlagen lässt. Für Serkan, der besonders aktiv auf seinen Social-Media-Kanälen ist, war es ein echtes Highlight, dieses Ereignis mit seinen Fans zu teilen und deren Begeisterung für seine Tochter zurückzubekommen.

Die glücklichen Familienmomente scheinen Serkan besonders viel zu bedeuten, nachdem es in seiner Beziehung zu Samira Yavuz (31) in den letzten Monaten turbulent zugegangen war. Nachdem die beiden 2021 bei Bachelor in Paradise zueinandergefunden hatten, wuchs ihr Glück mit der Geburt ihrer beiden Töchter. Doch die Trennung vor einigen Monaten belastete die Familie schwer. Serkan hatte in seinem Podcast "unREAL" emotional betont, wie sehr ihm Samira und die Familie am Herzen liegen. Die gemeinsamen Kinder scheinen für die beiden trotz des Beziehungsdramas ein stabiler Anker zu sein.

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Valea Yavuz, Tochter von Serkan und Samira Yavuz

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025