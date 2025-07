Serkan Yavuz sieht Samira nach ihrer Trennung als Vorbild

Serkan Yavuz (32) hat in der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" ungewöhnlich offene Worte über seine Ex-Frau Samira Yavuz (31) gefunden. Nach der Trennung der beiden Reality-TV-Stars, die Eltern von zwei Töchtern sind, zeigte sich Serkan tief beeindruckt von Samiras Haltung. Besonders bewegt ihn, wie sie mit der Situation umgeht und trotz allem den Kontakt zwischen ihm und den gemeinsamen Kindern aufrechterhält. "Es ist krass, dass Samira das so macht, wie sie es macht", bekannte Serkan und verwies auf ihre Unabhängigkeit vom Gerede aus der Öffentlichkeit.

Dabei hob er ihre inspirierende Persönlichkeit hervor und sprach davon, wie sehr er sie bewundert. Er beschrieb Samira als Vorbild und erklärte, dass sie ihn allein durch ihr Wesen und Verhalten nachhaltig beeinflusst. "Ich habe mich neben ihr nicht umsonst klein und nicht gesehen gefühlt, weil sie wirklich inspirierend ist", räumte der 32-Jährige ein. Immer wieder betonte er, dass Samira ihm in vielen Belangen überlegen gewesen sei, was ihn jedoch eher motiviere, an sich zu arbeiten. Die Trennung schien somit Anlass für Serkan, auch eigene Schwächen zu reflektieren.

Die einstigen Eheleute, die ihre Beziehung im Reality-TV zur Schau gestellt hatten, hatten sich Anfang des Jahres getrennt. Hintergrund war ein Treuebruch auf Serkans Seite, was die Ehe letztlich nicht überlebte. Samira und Serkan sind jedoch bemüht, trotz allem als Eltern ein gutes Team zu bleiben. Dass dies beiden gelingt, spricht für die persönliche Stärke von Samira, die zuvor betont hatte, immer auf Serkans Verlässlichkeit vertrauen zu können. Ihre beiden Töchter Nova und Valea scheinen in der turbulenten Situation liebevoll behütet zu werden.

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Serkan und Samira Yavuz, Ex-Paar

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar