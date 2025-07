Nach Trennung: Samira Yavuz sieht Veränderung in Ex Serkan

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" jetzt über die Veränderungen gesprochen, die sie bei ihrem Ex-Mann Serkan Yavuz (32) seit ihrer Trennung zu Beginn des Jahres bemerkt hat. Das frühere Ehepaar, das sich trotz Serkans Untreue mittlerweile eine respektvolle Basis geschaffen hat, kümmert sich weiterhin gemeinsam um die beiden kleinen Töchter. Samira verriet in der Folge, dass Serkan aufgrund seiner "Leichen im Keller" während ihrer Beziehung oft dünnhäutig war und viele Streitigkeiten dadurch eskalierten: "Seine Nerven lagen brach. [...] Bei ihm war das dann irgendwann so, dass ihn Kleinigkeiten so hart getriggert haben, dass es bei ihm das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das waren Momente, die ich so gar nicht nachvollziehen konnte." Inzwischen sei er jedoch wesentlich entspannter, und sie könne bei Diskussionen viel besser mit ihm kommunizieren.

Trotz dieser sichtbaren Entwicklung bleibt Samira skeptisch. Die Verletzungen der Vergangenheit belasten die junge Mutter noch immer, und sie betonte, dass Serkan sich weiterhin beweisen müsse. "Man vergleicht ja dann so: Als wir noch zusammen waren, wie warst du da und wie reagierst du jetzt auf die Dinge", beschreibt sie ihre Gedanken und betont, dass die Situation trotz der vergangenen sechs Monate immer noch frisch sei. Auch wenn Serkan nun ruhiger reagiere und offener für Gespräche sei, könne sie diese Veränderung noch nicht als endgültig akzeptieren. "Man stellt den Partner immer in einen Vergleich, gerade auch, wenn man sagt: 'Ich schaue mir das an. Du willst dich beweisen? Dann zeig doch'", erklärte sie.

Die beiden Reality-TV-Stars hatten sich vor einigen Jahren beim Format Bachelor in Paradise kennengelernt und dort ihre Liebe gefunden. Ihre Beziehung wurde jedoch durch Serkans Untreue erschüttert. In der Vergangenheit hatte er immer wieder geäußert, wie sehr er sich wünscht, seine Familie zurückzugewinnen. Während Serkan öffentlich sein Bedauern äußerte und sogar überlegte, große berufliche und private Opfer zu bringen, um die Ehe zu retten, hat Samira inzwischen andere Prioritäten gesetzt. Beide scheinen jedoch daran zu arbeiten, ein gutes Verhältnis zueinander und für ihre Kinder zu wahren.

Collage: Instagram, Getty Images Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024