Das halten Karinas BFFs von den "Make Love, Fake Love"-Boys

In Folge sechs von Make Love, Fake Love bekommt Single-Lady Karina Wagner (28) Unterstützung: Ihre besten Freundinnen kommen in die Villa, um die Liebesanwärter ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Michelle Gwozdz (30) und Nina sollen Karina dabei unterstützen, herauszufinden, wer von den Männern wirklich Single ist. Ausgerechnet Maurice kennt Mimi sogar schon – mit dem Frauenschwarm hatte der Realitystar selbst mal ein Date. Von seiner aktuellen Freundin weiß Mimi aber nichts und versichert ihrer Bestie: "Der ist Single. Zu 100 Prozent."

Die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin liefert Karina damit nicht nur versehentlich eine Fehlinformation – sie zeigt sich sowieso nicht sonderlich begeistert von der Männerauswahl. "Man denkt, das ist voll der Traum eigentlich, von so vielen Männern umgeben zu sein und die umgarnen einen alle und die wollen einen alle, aber im Endeffekt sind es zum Teil so Hampelmänner", lästert sie. Nina traut Olli nicht über den Weg, letztendlich entscheiden die zwei Mädels aber gemeinsam: Ihrer Meinung nach ist Felix ein "Fake Love" und muss bis zum kommenden Showdown eine dementsprechende Schärpe tragen.

Auch wenn sie es selbst nicht wissen, liegen die Freundinnen von Karina mit dieser Vermutung richtig! Vergangene Folge outete sich Miriam in der Villa der vergebenen Frauen als die Partnerin des Anlagenmechanikers. Als der 27-Jährige mit der Single-Beauty auf dem Daybed knutschte, schaffte Miri es nämlich nicht, ihre Emotionen zu verstecken. "Es geht einem natürlich nicht so gut dabei, das ist ja klar", gestand sie, bevor ihr die Tränen kamen.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Influencerin

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Felix

