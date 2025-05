So geht SelfieSandra "Make Love, Fake Love"-Moderation an

Im Finale von Let's Dance wurde eine spannende Nachricht verkündet: Sandra Safiulov alias SelfieSandra (25) wird die Moderation von Make Love, Fake Love übernehmen. Im Gespräch mit RTL gibt die Influencerin jetzt preis, wie sehr sie dieses Abenteuer begeistert – und verrät gleichzeitig, wie sie ihren neuen Job in Angriff nehmen möchte. "Ich werde auf jeden Fall für jeden da sein [...], aber ich werde natürlich auch eklige Fragen stellen, dafür bin ich ja auch bekannt. Also, ich werde auf jeden Fall gut nachbohren und werde aber trotzdem freundlich und nett dabei bleiben", offenbart sie, fügt aber hinzu, ihre neue Rolle als riesige Challenge anzusehen: "Ich habe davor noch nie wirklich moderiert."

Die 25-Jährige sei schon immer "ein absoluter Trash-Liebhaber" gewesen, weshalb mit "Make Love, Fake Love" ein Traum für sie in Erfüllung geht. Sie nahm die Aufgabe überglücklich an – auch wenn sie zunächst etwas nervös war. "Mein erster Gedanke war natürlich: 'Oh mein Gott, darf ich das wirklich machen?' Ich wollte immer schon irgendwie in die Richtung moderieren", erinnert sich Sandra. Nun blickt sie voller Vorfreude auf die berufliche Herausforderung – aber auch auf die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit in die Show einzubringen. "Das ist auch genau mein Themengebiet, da darf ich sein, wer ich bin. Deswegen ist das umso cooler", betont die Social-Media-Bekanntheit.

Für Sandra ist dies ein bedeutender Karriereschritt, der nahtlos an ihre beeindruckende Teilnahme bei "Let's Dance" anknüpft. Dort bewies sie mit ihrem Einzug ins Halbfinale, dass sie nicht nur vor der Handykamera, sondern auch auf der großen Bühne überzeugt. Es hätte daher auch keinen besseren Zeitpunkt geben können, als ihre aufregende Neuigkeit im großen Finale der Tanzshow zu verkünden. "Ja, ich kann es jetzt ja sagen, ich bin nämlich die neue Moderatorin von 'Make Love, Fake Love'. Ich freue mich unglaublich auf die Zeit, in zwei Wochen gehts los. Da steige ich in den Flieger und werde ein wenig moderieren", erklärte die Social-Media-Expertin gegenüber Moderator Daniel Hartwich (46).

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Social-Media-Bekanntheit

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2025

