Deswegen hat Jay Khan seine Jessie noch nicht geheiratet

Jay Khan (43), bekannt als ehemaliges Mitglied der Boyband US5, und seine Freundin Jessie Noe Scheuermann sind seit sieben Jahren ein Paar, doch vor den Traualtar haben sie es noch nicht geschafft. Die beiden führen eine glückliche Beziehung, in der Jessie sich eine traditionelle Hochzeit in Weiß wünscht, während Jay bislang wenig von der Ehe hielt. "Ich habe nie den Drang verspürt, heiraten zu müssen. Um mich herum werden leider so gut wie alle Ehen geschieden", erklärte er in einem Interview mit der Bild. Dennoch lässt er durchblicken, dass er bereit sein könnte, seinen Standpunkt zu überdenken.

Jessies Wunsch nach einer Hochzeit ist für den Musiker ein wichtiger Grund, über einen Antrag nachzudenken. Jay beschreibt sie als die Liebe seines Lebens, was er auch in seinem aktuellen Song "Verdammt, wie schön kann Liebe sein" thematisiert. Zudem ist für Jessie klar: Ohne Heirat wird es keine gemeinsamen Kinder geben. "Wir lieben beide Kinder", so Jay, wobei er betont, dass Jessie in diesem Punkt sehr traditionell sei. Der Sänger ließ allerdings offen, wann ein Antrag zu erwarten ist: "Ich werde wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist." Seine wilden Zeiten mit zahlreichen Affären in der Boyband-Ära scheinen jedenfalls endgültig vorbei zu sein, denn heute lebt Jay nach eigener Aussage monogam und sieht darin kein Problem.

Vor Kurzem sprach Jay auch darüber, wie "sensationell" es in der Beziehung der beiden laufe und zeigte sich grundsätzlich offen für den nächsten Schritt. Jessie, für die eine Hochzeit der glücklichste Tag ihres Lebens sein würde, hat offenbar ihren Traumprinzen gefunden. Währenddessen widmet sich Jay weiterhin der Musik: Im Juli sollen sowohl ein neues Album als auch eine Autobiografie erscheinen. Er feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bühnenjubiläum, blickt aber betont optimistisch auch auf seine private Zukunft mit Jessie.

ActionPress Jay Khan beim RTL-Turmspringen

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan mit seiner Freundin Jessie

