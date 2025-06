28 Jahre Ehe: So süß feiern Snoop Dogg und Shante ihre Liebe

Snoop Dogg (53) und seine Frau Shante Broadus (53) feierten am Samstag ihr 28. Hochzeitsjubiläum – und zeigten der Welt, wie stark ihre Liebe auch nach all den Jahren ist. Der Rapper teilte zu diesem Anlass ein Foto des Paares auf dem roten Teppich auf Instagram. Die rührende Botschaft war kurz, aber aussagekräftig: Neben dem verlinkten Profil von Shante setzte Snoop ein blaues Herz-Emoji. Shante wiederum erinnerte ihre Follower an die Anfänge ihrer Beziehung und veröffentlichte eine kleine Bildersammlung mit Fotos aus früheren und aktuellen Zeiten. "Alles Gute zum Jahrestag. Danke für alles, was du tust", schrieb sie dazu.

Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Jugend, als sie gemeinsam die Long Beach Polytechnic High School in Kalifornien besuchten und 1989 sogar zusammen zum Abschlussball gingen. Acht Jahre später gaben sie sich das Jawort im Ritz-Carlton Hotel in Marina del Rey. Ihre Ehe wurde kurzzeitig 2004 auf die Probe gestellt, als sie sich trennten – doch nach einigen Monaten fanden sie wieder zueinander und erneuerten 2008 ihre Gelübde. In ihrer beinahe drei Jahrzehnte währenden Ehe zogen sie gemeinsam drei Kinder groß: die Söhne Cordé und Cordell sowie Tochter Cori. Snoop ist zudem Vater eines Sohnes namens Julian aus einer früheren Beziehung. Mittlerweile ist das Paar auch stolze Großeltern.

In einem Interview mit dem Magazin People hatte der "Drop It Like It's Hot"-Interpret im vergangenen Jahr über die Stärke seiner Beziehung gesprochen und seine Frau in den höchsten Tönen gelobt: "Sie versteht mich. Sie ist eine großartige Mutter, wunderbare Oma, fantastische Ehefrau und eine gute Freundin." Was er selbst in die Beziehung einbringe, fasste er mit den Worten zusammen: "Ich bin ein liebevoller, fürsorglicher und verantwortungsbewusster Ehemann. Meine Frau hat in ihrem Leben noch keinen Tag arbeiten müssen." Die beiden scheinen nicht nur als Paar, sondern auch als Familie ein eingespieltes Team zu sein, das sich gegenseitig unterstützt und inspiriert.

Getty Images Snoop Dogg mit seiner Frau Shante Broadus im Jahr 2018

Getty Images Shante Broadus und Snoop Dogg, November 2024

