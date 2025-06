Überraschung: Karina Wagner und Steffen Vogeno sind verlobt

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno überraschen ihre Fans mit einer traumhaften Ankündigung: Das Paar hat sich verlobt! In einer Fotostrecke auf Instagram teilen die beiden ihren besonderen Moment mit der Öffentlichkeit. Die romantische Szenerie am Meer, der innige Kuss, der funkelnde Ring – all das macht deutlich, wie glücklich die beiden Reality-TV-Stars gerade sind. Besonders Karina zeigt stolz ihren neuen Schmuck und gibt frech zu: "Für gute Qualität hat’s nicht mehr gereicht, den Grund seht ihr im letzten Bild." Das frisch verlobte Paar hatte erst im Dezember offiziell zueinandergefunden.

Die blitzschnelle Verlobung mag den einen oder anderen überraschen, doch die beiden scheinen keine Zeit verlieren zu wollen. Bereits in den vergangenen Monaten wurde deutlich, wie ernst es ihnen miteinander ist. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hat die amtierende Make Love, Fake Love-Lady offenbar im Sturm erobert. Ihre Fans scheinen ihnen das Liebesglück von ganzem Herzen zu gönnen. "Bei euch spürt man es einfach, dass es passt und er ist der Richtige" oder "Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Ihr seid einfach ein tolles Paar", lauten nur zwei der begeisterten Reaktionen in der Kommentarspalte.

Das große Liebesglück wird demnächst wohl auch das Wohnkonzept der beiden verändern. Während Steffen derzeit noch etwa zwei Stunden von Karinas Heimat entfernt lebt, war ein Umzug bereits fest geplant. Ihre Fernbeziehung scheint damit noch in diesem Jahr ein Ende zu nehmen. Wie Karina schon vor Kurzem betonte, verbrachten die beiden ohnehin schon mehrere Tage in der Woche miteinander – was die Basis für ihren schnellen Entschluss sein könnte.

