Diese drei Dschungelcamp-Stars ziehen ins große Finale ein

Jetzt geht's ans Eingemachte: Noch zwei Kandidaten verlassen das Dschungelcamp, bevor das große Finale ansteht. Edith Stehfest, Timur Ülker (35), Pierre Sanoussi-Bliss, Lilly Becker (48) und Alessia Herren (23) haben es bis ins Halbfinale geschafft. Doch wer muss sich heute vom Traum der Dschungel-Krone verabschieden? Die Zuschauer haben entschieden: Edith und Timur sollen das Camp verlassen. Folglich sind Lilly, Pierre und Alessia noch im Rennen um die 100.000 Euro Preisgeld und den Platz auf dem Dschungel-Thron.

Vorher durften die Camper untereinander abstimmen, wer in ihren Augen den Sieg am meisten verdient hat. Timur stellt sich zunächst quer – der GZSZ-Star lässt sich dann aber doch breitschlagen, an der Abstimmung teilzunehmen. Die Bilanz am Ende: Mit zwei Stimmen liegt Lilly ganz vorne. Eine der Stimmen kam dabei jedoch von dem Model selbst. Am wenigsten gönnten die anderen Camper Timur die Krone.

Die Ex von Boris Becker (57) war zuvor auch bei den Zuschauern hoch im Kurs. Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 8. Februar, 17:40 Uhr] ging hervor, dass Lilly ihrer Meinung nach die heißeste Anwärterin auf den Dschungel-Thron ist. 826 von insgesamt 1.377 Lesern, das entspricht 60 Prozent, wünschten sich das Model ins Finale. Schlusslicht der Umfrage war Edith mit gerade einmal 58 Votes.

RTL Lilly Becker, Dschungelcamperin 2025

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

