Ex-NBA-Star Nate Robinson erhält eine Nierentransplantation

Der ehemalige NBA-Star Nate Robinson (40) hat am vergangenen Freitag, dem 7. Februar, eine Nierentransplantation erhalten. Der 40-jährige Basketballspieler, der für seine Karriere in der NBA und seine dreimaligen Siege beim Slam Dunk Contest bekannt ist, teilte die Nachricht in einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Seine Operation fand am University of Washington Medical Center in Seattle statt und dauerte mehrere Stunden. Begleitet wurde Nate unter anderem von seiner Mutter. Im Netz bedankte er sich bei seinen Unterstützern und schrieb: "Heute ist der Tag, an dem ich meine neue Niere bekomme. Danke an alle, die gebetet und mir Mut zugesprochen haben!"

Bereits 2006 wurde bei Nate Robinson eine Nierenerkrankung diagnostiziert, die ihn in den vergangenen Jahren stark belastete. Ab 2018 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, als seine Nieren nur noch mit weniger als 15 Prozent ihrer Kapazität arbeiteten. Trotz regelmäßiger Dialyse seit 2021 sprach Robinson erst 2022 öffentlich über seine Erkrankung und die damit verbundenen Ängste. In einem Interview mit Men's Health im Jahr 2024 beschrieb er die schwierige Zeit mit "krampfartigen Schmerzen, Atemnot und Erbrechen". Die Suche nach einem passenden Spender war eine emotionale Herausforderung, da er sich Sorgen um die Risiken für den Spender machte. Umso erleichterter zeigte er sich jetzt nach der erfolgreichen Transplantation.

Abseits des Basketballfeldes ist Nate vor allem für sein Engagement für seine Familie bekannt. Er ist stolzer Vater und hat oft betont, dass seine Kinder und deren Zukunft sein größter Antrieb seien. "Ich will unbedingt Großvater werden und ihnen eines Tages die Geschichten erzählen, wie es war, mit Spielern wie LeBron James (40) und Kobe Bryant (✝41) auf dem Court zu stehen", erklärte er im selben Interview. Nate, der von 2005 bis 2015 in der NBA aktiv war, bleibt für viele ein Vorbild – nicht nur für seine sportlichen Leistungen, sondern auch für seinen Kampfgeist und seine tief verwurzelte Liebe zu seiner Familie.

Getty Images Nate Robinson bei einer Pressekonferenz, 2021

Getty Images Nate Robinson mit seiner Tochter, 2018

