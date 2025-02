ADHS beeinflusste Ediths Dschungel-Zeit nicht nur negativ

Gestern musste Edith Stehfest das Dschungelcamp kurz vor dem Finale verlassen. Während ihrer Zeit im Camp erzählte sie oft von ihrer ADHS-Diagnose, die ihr dort so manche Steine in den Weg gelegt hatte. Während einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash erklärt sie nun aber, dass sie deswegen nicht nur Probleme hat. "Ich glaube nicht, dass es mir das Ganze schwieriger gemacht hat, sondern ich habe dadurch auch so viele schöne Momente, kreative Momente, erfindungsreiche Momente erlebt. Ich finde nicht, dass es immer nur etwas Schlechtes ist, sondern manchmal auch etwas Schönes", verteidigt Edith sich.

Sie beteuert außerdem, dass sie im Dschungel ganz authentisch gehandelt hat und sich nicht verstellen konnte. "Ich hätte mich nicht anders verhalten können, weil ADHS mit viel Impulsivität und ungefiltertem Dasein verbunden ist, allerdings manchmal auch mit sehr voreiligen Momenten einhergeht", meint sie. Das führte allerdings auch immer wieder zu Streit zwischen ihr und den anderen Campern. Sie konnten manchmal nicht mit ihrer direkten Art umgehen. Die Musikerin versteht das. Wie sie während der Pressekonferenz weiter ausführt, kann sie es im Nachhinein niemandem übel nehmen, dass sie missverstanden wurde. "Es gibt wenig Aufklärung darüber, wie sich ADHS auch auf Frauen auswirkt, und ich bin eben ohne Filter", sagt sie.

Ihr Ehemann Eric Stehfest (35) zeigte sich während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp allerdings weniger verständnisvoll für die anderen Camper. Er stand seiner Frau felsenfest zur Seite und verteidigte sie im Netz. Auf Instagram vertrat er die Meinung, dass die anderen Camper sie ausgrenzen würden – das würde in Edith nur noch mehr Druck aufbauen, dazugehören zu wollen. "Wenn sie dann aber in Situationen gebracht wird, die Stress in ihr auslösen, dann gibt es eben auch eine Reaktion und die passt dann halt vielen Menschen nicht", meinte er damals beschwichtigend in seiner Story.

RTL Edith Stehfest im Dschungelcamp 2025

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

