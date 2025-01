Dschungel-Fans sauer: Nutzt Edith ADHS-Diagnose als Ausrede?

Edith Stehfest brachte ihre Dschungelcamp-Kollegen kürzlich auf die Palme. Insbesondere der Tonfall der Musikerin war den Kandidaten ein Dorn im Auge – sie erklärte jedoch, dass ihre Art mit ihrer diagnostizierten ADHS zusammenhänge. Dabei handelt es sich um eine neurobiologische Entwicklungsstörung, bei der Betroffene häufig Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und Hyperaktivität haben. Bei den Fans sorgt die Aussage der Zweifachmama allerdings für ein wenig Empörung: Sie sind der Meinung, dass sie mit ihrer Diagnose versucht, ihr schlechtes Benehmen zu rechtfertigen. "Ediths Verhalten kommt aber nicht nur von der ADHS. Habe auch ADHS und kann mich anderen gegenüber auch vernünftig verhalten", kommentiert beispielsweise ein Nutzer unter einem Instagram-Post der Sendung.

Es gibt auch noch viele weitere User, die sich dieser Meinung anschließen. "ADHS als Ausrede für alles zu benutzen, finde ich ziemlich daneben. Das führt dazu, dass andere Menschen mit ADHS, die das nicht tun und so ein Verhalten nicht an den Tag legen, ebenfalls abgestempelt und nicht mehr ernst genommen werden", stellt ein Fan klar. Darüber hinaus finden viele Zuschauer, dass Edith eine "rechthaberische Art" an den Tag lege und auch in einem ruhigen Gespräch mit Mitcamperin Nina Bott (47) "null Einsicht gezeigt" habe. "Man kann nicht jede Charakterschwäche darauf schieben", merkt außerdem ein Nutzer an. Einige stellen sich aber auch auf die Seite der 30-Jährigen. "Ich finde Edith trotzdem sympathisch, jeder hat seine Schattenseiten und seine Probleme, an denen er arbeiten muss", lautet ein Kommentar.

Die Streitigkeiten zwischen der Frau von Eric Stehfest (35) und ihren Mitstreitern begannen, als sie im Camp die Rolle der Köchin übernahm. "Ich kenne mich ganz gut aus mit der Zubereitung von Fleisch, weil ich aus einer großen Familie komme und meine Oma und Mama gute Köchinnen sind", verdeutlichte sie. Daraufhin platzte den Campbewohnern der Kragen. "Du tust immer so, als hätten alle anderen null Ahnung", wetterte unter anderem Nina. Edith ging einem klärenden Gespräch aber zunächst aus dem Weg – und begründete ein wenig später auch, warum. "Ich habe diagnostiziertes ADHS. [...] Ich nehme immer permanent alles wahr", schilderte sie.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidatinnen Nina Bott und Edith Stehfest

RTL Edith Stehfest an Tag sieben im Dschungelcamp 2025

