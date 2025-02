Eric Stehfest fordert von Dschungel-Stars mehr Verständnis

Eric Stehfest (35) stärkt seiner Frau Edith den Rücken! Die Musikerin kämpft aktuell im Dschungelcamp um die heiß begehrte Krone und lässt dabei tief in ihr Inneres blicken. Mit ihrer direkten Art macht sich die zweifache Mutter allerdings eher weniger Freunde im Camp. Eric nimmt seine Frau nun in Schutz. "Edith hat uns schon so viel von sich preisgegeben – ADHS-Diagnose, Autismusspektrum spielt bei ihr eine Rolle, Suchtkrankheit", schilderte er auf Instagram und fügte hinzu: "Dass Edith noch im Camp ist, ist für mich ein Zeichen, dass es da draußen genug Menschen gibt, die das ein bisschen einzuordnen wissen. [...] Dieses Interesse wünsche ich mir tatsächlich auch noch ein bisschen mehr von den Mitcampern. Dass da einfach mal nachgefragt wird."

Alle Menschen, die Edith mit einer abwertenden Haltung gegenübertreten, haben keine Ahnung, wie die DJane wirklich ist, meinte Eric zudem. Sie sei umsichtig und denke zuerst an die anderen als an sich. "Wenn sie dann aber in Situationen gebracht wird, die Stress in ihr auslösen, dann gibt es eben auch eine Reaktion und die passt dann halt vielen Menschen nicht", erklärte Eric. Der Schauspieler findet, einige sollten sich von seiner Frau eine Scheibe abschneiden, weil sie zeigt, dass man nicht immer allen alles recht machen kann.

Schon vor wenigen Tagen nahm Eric seine Frau in Schutz. Er hatte das Gefühl, Edith würde von den anderen Frauen im Camp ausgegrenzt werden. "Die anderen Frauen nehmen sie nicht wahr, und das macht ihr zu schaffen", klagte er auf Social Media. Das Gefühl, von den Mitstreiterinnen nicht gesehen zu werden, vermittle der Sängerin, sich noch mehr beweisen zu müssen. Eric räumte allerdings auch ein, dass seine Partnerin den Bogen eventuell ein wenig überspannt.

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

RTL Edith Stehfest im Dschungelcamp 2025

