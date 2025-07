Bike ihres Sohns geklaut: Edith Stehfest stellt Fahrraddieb

Ein Schockmoment für Edith Stehfest: In seiner Story auf Instagram berichtete der Reality-TV-Star von einem Diebstahl, der sich in Leinefelde ereignete. Das gestohlene Objekt? Das Fahrrad ihres Sohnes, das offenbar vor einem Supermarkt entwendet wurde. Mit eindringlichen Worten wandte sie sich online an ihre Follower und bat um Mithilfe. "Es sind Kamera-Aufnahmen vorhanden. Bitte melden, falls ihr was seht", erklärte die Schauspielerin. Wenig später erreichte sie der entscheidende Hinweis – das Rad wurde gesichtet, und auch sie selbst machte sich auf den Weg, um den Dieb zu stellen.

Doch der zeigte sich keineswegs kooperativ. Mithilfe einer Begleitung und ihres Hundes Yolandi gelang es Edith schließlich, den Täter zu stoppen, bevor die Polizei die Situation übernahm. "Kofferraum auf, Hund raus und Täter auf Abstand gehalten", schilderte sie die dramatischen Momente nach der Festnahme. Obwohl sie besorgt war, dass der Mann möglicherweise mit einem Messer bewaffnet sein könnte, ging am Ende alles gut aus. Der Täter wurde von den Beamten gestellt und ihrer Erleichterung tat Edith in ihrer Story Ausdruck: "Ein ganz großer Dank an die Polizei, die parallel mitgesucht hat und innerhalb von zwei Minuten vor Ort war."

Edith Stehfest ist eine deutsche Schauspielerin, Musikerin und Autorin. Jüngst war sie zudem im Dschungelcamp mit von der Partie. Auch durch ihre starke Social-Media-Präsenz ist die Frau von Eric Stehfest (36) keine Unbekannte. Dabei bewegt sie sich nicht nur mit ihren öffentlichen Statements oft am Puls der Zeit, sondern sorgt mit ihrer Offenheit immer wieder für Gesprächsstoff. Zuletzt polarisierte Edith unter anderem mit einem Beauty-Eingriff, den sie offen auf ihrem Social-Media-Profil dokumentierte.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest mit ihrem Hund Yolandi, Oktober 2024

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit

