Dschungel-Finale: Diese Prüfungen müssen die Stars meistern

Lilly Becker (48), Alessia Herren (23) und Pierre Sanoussi-Bliss stehen im großen Finale der 18. Staffel vom Dschungelcamp! An Tag 17 müssen die verbliebenen Teilnehmer noch einmal so richtig an ihre Grenzen gehen. In ihren Prüfungen kämpfen sie um Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts sowie ihre Lieblingsdrinks und persönliche "Goodies". Wie die Sneak Peek auf dem Instagram-Account der Show zeigt, müssen die Camper die Prüfungen "Ich schaff das nicht", "Ich will das nicht" und "Ich kann das nicht" unter sich aufteilen. Alessia nimmt schnurstracks "Ich schaff das nicht!", Lilly wählt "Ich kann das nicht!" und Pierre entscheidet sich für "Ich will das nicht!".

Es wird in der Vorschau direkt ersichtlich, welche Art von Prüfungen auf die Realitystars warten. Die Tochter von Willi Herren (✝45) muss als erste Finalistin herhalten. In einem Tunnelsystem mit sechs Kammern voller tierischer Überraschungen kämpft sie um fünf Sterne – und somit um drei Vorspeisen, ihr Lieblingsgetränk und ein persönliches "Goodie". Pierre muss als zweiter Finalist zur berühmt-berüchtigten Essensprüfung und sich durch fünf Gänge kämpfen. Auf dem Spiel stehen dieses Mal drei Hauptgerichte sowie sein Lieblingsgetränk und ein persönliches "Goodie". Lilly kämpft für die Nachspeisen. In ihrer Prüfung steckt sie ihren Kopf in einen Plexiglas-Wasserhelm, während sich nach und nach einige Tierchen zu ihr gesellen dazugesellen.

Bereits im Halbfinale konnten die Kandidaten ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. An Tag 16 traten die drei Finalisten noch mit Edith Stehfest und Timur Ülker (35) in "Creek der Sterne" an. Inmitten von Wasserströmungen und nervenaufreibenden Aktionen gelang es den Promis, nach Ablauf der zehn Minuten mit ihrem Stern auf dem jeweiligen Platz zu liegen. Am Ende ergatterten die Kandidaten tatsächlich fünf von fünf Sternen. Inwiefern die Finalisten heute ihre Erfolgsserie fortsetzen, bleibt abzuwarten.

RTL Alessia Herren und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

