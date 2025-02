Finale: Dieser Promi muss das Camp als Erster verlassen

Heute findet das große Finale des diesjährigen Dschungelcamps statt – und es entscheidet sich, wer das Krönchen mit nach Hause nimmt. Doch für einen der drei Finalisten endet der Traum vom Dschungel-Thron vorzeitig. Pierre Sanoussi-Bliss, Alessia Herren (23) und Lilly Becker (48) – wer von den drei Campern erhält die Dschungel-Bronzemedaille? Die Zuschauer haben entschieden: Alessia muss gehen. Damit entscheidet es sich zwischen Pierre und Lilly.

Doch enttäuscht wirkt die Tochter von Willi Herren (✝45) nicht. Die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit ist stattdessen überglücklich, überhaupt so weit gekommen zu sein: "Ich hätte es nie gedacht, dass ich es so weit schaffe wie mein Papa." 2004 nahm der Vater der 23-Jährigen ebenfalls an der Show teil – und belegte genau wie Alessia den dritten Platz. Jetzt drückt das Reality-Sternchen ihren Mitcampern fest die Daumen: "Wir sind wirklich ein schönes Trio gewesen und wir haben uns auch gegenseitig gesagt, wir gönnen uns den Sieg, und ich gönne es beiden von Herzen, ist mir egal, wer."

Sieht so aus, als hätten die Promiflash-Leser bis hierhin den richtigen Riecher gehabt, wie eine Umfrage [Stand: 9. Februar, 17:30 Uhr] zeigte. Nur 270 von den insgesamt 2.313 Lesern, das entspricht 11,7 Prozent der Stimmen, wollten Alessia gerne auf dem Dschungel-Thron sehen. Damit war sie das Schlusslicht der Zuschauerabstimmung. Immerhin 588 Personen, also 25,4 Prozent, sahen Pierre auf dem zweiten Platz des Siegertreppchens. Lilly war in dem Voting die große Gewinnerin: 1.455 von insgesamt 2.313 Lesern, das entspricht 62,9 Prozent, wünschten dem Model den Sieg der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel.

RTL Alessia Herren, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

