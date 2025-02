Für Lilly Becker war die Ehe mit Boris Becker wie ein Job

An Tag 16 im Dschungelcamp kommt es zwischen Lilly Becker (48) und Pierre Sanoussi-Bliss am Lagerfeuer zu sehr intensiven Gesprächen. Die beiden Camper sprechen über Arbeit – und dabei stellt sich heraus, dass Lilly aufgrund ihrer Beziehung mit dem Tennisstar Boris Becker (57) in Deutschland keine Arbeit fand. Im Dschungeltelefon verrät sie: "Natürlich wollte ich arbeiten, aber das ging einfach nicht mehr. Ich meine, ich war verheiratet und dann war ich die Frau von und die Mutter von. [...] Die Frau von so einem großen Weltstar zu sein, ist auch ein Job."

Bereits zuvor äußerte sich die Ex von dem Sportler mehrfach über ihre Beziehung – immerhin waren die zwei ja auch von 2009 bis 2018 verheiratet. Im Jahr 2010 krönte Söhnchen Amadeus (14) ihre Liebe. Die scheinbar perfekte Ehe brach jedoch auseinander. Die Trennung stellte vor allem Lilly vor heftige Herausforderungen, wie sie an Tag vier im Gespräch mit Maurice Dziwak (26) enthüllte. Boris interessierte sich seit dem Ehe-Aus kaum für die gebürtige Niederländerin und ihre finanzielle Sicherheit: "Die Leute zu Hause haben ein Bild von mir, als ob ich von Boris Beckers Geld lebe. Der hat sieben Jahre nicht bezahlt."

Die 48-Jährige nutzt während ihrer Teilnahme im Dschungelcamp scheinbar jede Gelegenheit, um aus dem Nähkästchen über Boris zu plaudern. So verriet sie in der Show, dass er sich nach ihrer Trennung nicht nur finanziell kaum um sie kümmerte, sondern auch keine Unterkunft mehr anbot. Ganz im Gegenteil – der Tennisprofi schmiss das Model hochkant raus: "Boris hat gesagt: 'Du kannst gehen, Amadeus darf bleiben.' Da war Amadeus acht."

RTL Pierre Sanoussi-Bliss und Lilly Becker im Dschungelcamp 2025

Instagram / lillybeckerofficial Lilly und Amadeus Becker, Dezember 2024

