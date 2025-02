"Hau rein": Edith und Erics Telefonat schockt Dschungel-Fans

Rund zwei Wochen verbrachte Edith Stehfest im australischen Dschungelcamp ohne jeglichen Kontakt zu ihrer Familie. Im Halbfinale musste die Musikerin ihre Siebensachen packen und das Lager in Down Under verlassen. Im Hotel angekommen, wurde die zweifache Mutter herzlich von ihrer Dschungelbegleitung und einigen Ex-Campern empfangen. Ihre erste Amtshandlung? Ihren Ehemann Eric Stehfest (35) per Videoanruf zu kontaktieren. Nach einem kurzen Hin und Her endete das Telefonat recht abrupt – zumindest in den Augen zahlreicher Fans. Nachdem Edith von ihrem Gewichtsverlust berichtet hatte, beendet der Schauspieler das Gespräch mit folgenden Worten: "Scheiße. Unfassbar, was du da gemacht hast. [...] Ich muss jetzt auch unbedingt schlafen. Ich bin total fertig. Hau rein!" Auf X gaben unzählige Zuschauer ihren Senf zu der besagten Szene dazu. "Vom Mann am Telefon nach zwei Wochen abgewürgt zu werden, weil er schlafen muss, ist auch nicht nett", stellte ein Nutzer fest.

Auch viele andere Social-Media-Nutzer wunderten sich offenbar über Erics plumpe Art und Weise. "Hat Herr Stehfest jetzt wirklich gesagt: 'Ich muss jetzt schlafen', nachdem er seine Frau 14 Tage nicht gesprochen hat?", "Eric hat keinen Bock auf seine Frau" und "Zwei Wochen nicht gesprochen und Eric sagt einfach: 'Hau Rein' zum Abschied. Genau mein Humor", lauteten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Dazu sollte gesagt werden, dass es eine mehrstündige Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien gibt, weshalb der Tagesrhythmus von Edith und Eric ohnehin unterschiedlicher kaum hätte sein können. Doch das scheint die User im Netz nicht zu interessieren.

Edith und Eric sind bereits seit rund zehn Jahren verheiratet und durften im Laufe ihrer Beziehung zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Im Netz zeigt das Paar regelmäßig, wie tief seine Verbundenheit zueinander ist. Im Dschungelcamp eckte die DJane regelmäßig mit ihren Mitstreitern an. Zwar war der 35-Jährige nicht als Unterstützung mit in Australien, stärkte seiner Frau aus Deutschland aber bedingungslos den Rücken. "Ich möchte sagen, dass ich zu 100 Prozent zu meiner Frau stehe. Ich glaube ganz fest an Edith. Ich wünsche ihr, dass sie wieder zurückfindet, zu dem, was sie wirklich ist und was sie ausmacht. [...] Wenn man sie ernst nimmt und respektiert, dann ist es mit Edith einfach wahnsinnig toll und inspirierend", stellte er Ende Januar auf Instagram klar.

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL Edith und Eric Stehfest

