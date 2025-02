So kam das Dschungelcamp-Wiedersehen bei den Zuschauern an

Die 18. Staffel des Dschungelcamps neigt sich dem Ende zu. Am Montagabend lief die große Wiedersehensshow, in der die zwölf Teilnehmer ihre Zeit im australischen Urwald noch einmal Revue passieren ließen. Wie kam die letzte Folge der beliebten TV-Show bei den Zuschauern an? Wirft man einen Blick auf X, wird schnell klar: Die Fans fanden es langweilig! "Also bisher ist das Wiedersehen superlahm", schreibt ein Social-Media-Nutzer. So richtig interessant scheinen die Fans das Ganze also nicht zu finden.

Viele Zuschauer finden, dass das Wiedersehen "überflüssig" sei. "Sonja und Jan sind auch dann immer so lieb und haken nicht mal richtig nach und viele Videos der zwei Wochen nochmal anzuschauen, muss auch nicht sein. Einmal vorbei ist vorbei", meint ein User. Ein weiterer Nutzer bezieht sich sogar auf die gesamte Dschungelcamp-Staffel und resümiert: "Das ist echt viel zu viel Harmonie. Viel zu viel Nettigkeit. Zu wenig Konflikte. Zu wenig Reibereien. Die Castingabteilung hat dieses Mal wirklich keinen guten Job gemacht. So was kennt man von RTL gar nicht."

Auch wenn das Wiedersehen für einige Fans wenig unterhaltsam war, gibt es noch Hoffnung auf Zoff, Diskussionen und Zickereien. Am 23. Februar läuft um 20:15 Uhr auf RTL das Nachspiel des Dschungelcamps. Da die zwölf Promis noch nicht die Möglichkeit hatten, sich ihre Staffel selbst anzusehen, wissen sie also womöglich noch nicht, welche Szenen sich hinter ihrem Rücken abgespielt haben. Es ist also gut möglich, dass es beim Nachspiel doch noch zum großen Knall kommt.

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelcamp-Teilnehmer der 18. Staffel

Anzeige Anzeige

RTL Die Dschungelcamp-Stars 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige