Ausgeplaudert: Lottie Moss hatte Affäre mit Rapper G-Eazy

Lottie Moss hat mit pikanten Enthüllungen für Schlagzeilen gesorgt: In ihrem Podcast "Dream On" erklärte die 27-jährige Halbschwester von Kate Moss (51) kürzlich, sie habe eine geheime Affäre mit dem US-Rapper G-Eazy (35) gehabt. Die beiden sollen sich bei einer Party in Los Angeles kennengelernt haben – ausgerichtet von niemand Geringerem als The Weeknd (34). Nach einer wilden Nacht im Apartment des Sängers sei die Influencerin schließlich in die Hollywood Hills zu G-Eazy weitergezogen. "Ich bin sicher, er hatte viele andere Mädels, aber in dieser Zeit war ich eine davon", gestand sie ihren Zuhörern.

"Ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, es ist mir einfach egal. Es war verrückt. Es gab Schalen voller Kondome, nackte Mädchen liefen herum, um fair zu sein, es war eine Dessous-Party, aber es war einfach bizarr", so Lottie über den Partyabend. Doch das war nicht die einzige Eskapade, die Lottie im Podcast öffentlich machte. Einen weiteren Star nannte sie zwar nicht beim Namen, erklärte jedoch, dass sie mit diesem und einer Freundin einmal eine Dreier-Affäre gehabt habe. Ihre Zeit in Los Angeles beschrieb sie als exzessiv und chaotisch. Doch das Ende ihres wilden Lifestyles kam abrupt, als sie von den US-Behörden aufgrund eines im Internet veröffentlichten Fotos, das sie beim Marihuana-Konsum zeigte, mit Einreisesperre belegt wurde. Lottie sagte über diese verhängnisvolle Situation im Podcast, es sei seither "eine toxische Beziehung" zwischen ihr und Amerika.

War Lotties wildes Leben in den vergangenen Jahren von ständigen Schlagzeilen begleitet, zeigt sie sich nun reflektierter als je zuvor. In ihrem Podcast erklärte sie, dass die überstandenen schwierigen Zeiten sie viel über sich selbst lernen ließen. Eine ganz andere Seite von Lottie können ihre Fans aktuell auf Netflix sehen: In der Serie "Celebrity Bear Hunt" stellt sich das Model gemeinsam mit anderen Prominenten, darunter auch Mel B (49) und Danny Cipriani (37), körperlichen und mentalen Herausforderungen im Dschungel von Costa Rica.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lottie und Kate Moss bei einer Topshop-Fashion-Show

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

Anzeige Anzeige