Lottie Moss spricht über Unterschiede zu Halbschwester Kate

Lottie Moss (27) hat in einem Interview offen über ihre Beziehung zu ihrer Halbschwester Kate Moss (51) gesprochen. Lottie erklärte gegenüber The Sunday Mirror, dass sie und Kate "sehr unterschiedliche Menschen" seien. Dennoch schlugen die Halbgeschwister beide eine Modelkarriere ein. Lottie, die zusätzlich über OnlyFans bekannt ist, betonte, dass ihr der berühmte Nachname zu Beginn ihrer Karriere wie eine schwere Last vorkam. Mittlerweile habe sie sich aber davon freigemacht: "Jetzt bin ich einfach ich selbst... es verfolgt mich nicht mehr so sehr." Die beiden hatten in der Vergangenheit eine schwierige Beziehung, die sogar so weit ging, dass Kate angeblich nicht einmal auf Lotties Nachrichten antwortete.

Die Ursache für die distanzierte Beziehung könnte in den, von Lottie benannten, konträren Lebensstilen der beiden liegen. Während Kate, bekannt für ihre wilden Partynächte in den 2000ern, inzwischen ein ruhigeres Leben mit Fokus auf Yoga und Wellness führt, geriet Lottie laut Insidern durch ihren Alkoholkonsum und provokative Social-Media-Postings in die Kritik. Wie Daily Mail berichtet, kam es zu der härtesten Zeit in der Beziehung offenbar während des Lockdowns, als Lottie vorübergehend auf Kates Anwesen in den Cotswolds lebte. Die Spannungen häuften sich, bis Lottie schließlich im Streit das Haus verließ. Dennoch gab es Ende letzten Jahres Berichte über eine Versöhnung: Bei der Feier zum 80. Geburtstag ihres Vaters posierten Kate und Lottie gemeinsam für Fotos, was Fans als Zeichen des Friedens deuteten.

Trotz aller Differenzen teilten die beiden Schwestern auch in der Vergangenheit enge Momente. So war Lottie beispielsweise eine Brautjungfer bei Kates Hochzeit und erinnerte sich in Interviews daran, wie sehr sie früher zu ihrer älteren Schwester aufgeschaut hatte. Heute möchte Lottie nicht länger nur als "Kate Moss' kleine Schwester" wahrgenommen werden, sondern ihren eigenen Weg gehen. Demnächst wird sie in der Netflix-Show "Celebrity Bear Hunt" zu sehen sein.

Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014

Instagram / nickmoss100 Kate Moss und ihre Tochter Lila mit Lottie Moss im September 2024

