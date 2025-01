So glamourös feierte Lottie Moss ihren 27. Geburtstag

Lottie Moss (27) hat am vergangenen Freitag ihren 27. Geburtstag mit einer glamourösen Nacht in London gefeiert. Die Influencerin startete mit ihren Freunden im mexikanischen Restaurant "Ixchel" in Chelsea, bevor es weiter zur angesagten Promi-Location "Chiltern Firehouse" ging. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zog die Schwester von Supermodel Kate Moss (50) in einem eleganten rosafarbenen Satinkleid, kombiniert mit hohen Plateauschuhen und einem braunen Kunstpelzmantel, alle Blicke auf sich. Mit einer funkelnden Diamantkette, einem "Birthday Girl"-Haarreif sowie einer passenden Schärpe setzte sie weitere modische Akzente. Für Unterhaltung sorgten auch Schnappschüsse von ihrer dreistöckigen Geburtstagstorte, die Lottie nach dem Auspusten der Kerzen auf freche Weise anleckte.

Die ausgelassene Feier reiht sich nahtlos in Lotties ereignisreiche letzte Woche ein. Gerade erst war sie von einer luxuriösen Reise nach Tulum, Mexiko, zurückgekehrt, wo sie mit freizügigen Strandfotos in einem Pailletten-Bikini ihre Fans auf Instagram begeisterte. Zuletzt hatte die OnlyFans-Künstlerin in ihrem Podcast "Dream On" über ihre turbulente Liebesgeschichte gesprochen. Sie erklärte mit einem Augenzwinkern, dass sie sich in puncto Beziehungen wie Britney Spears (43) fühle: "Ich bin nur noch eine Situationship von einem 'Britney-Moment' entfernt", scherzte sie. Gleichzeitig offenbarte Lottie, dass ihre Online-Präsenz und ihr Job auf der Plattform OnlyFans oft eine Herausforderung bei der Partnersuche darstellen, da potenzielle Partner sie schnell vorverurteilen.

Abseits von Partys und Social Media lenkt Lottie ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf persönliche und berufliche Veränderungen. In einem Interview verriet sie kürzlich, dass sie sich von OnlyFans zurückziehen möchte, weil sie sich inzwischen "zu einer Frau entwickelt" und sich neuen Projekten widmen will. Die Beziehung zu ihrer berühmten Halbschwester Kate Moss, die in der Vergangenheit zeitweise angespannt war, soll sich ebenfalls wieder gefestigt haben. Während Kate als Supermodel seit Jahren im Rampenlicht steht, versucht Lottie ihren eigenen Weg zu finden – ein Balanceakt zwischen Glamour, Öffentlichkeit und der Suche nach innerer Stabilität.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Januar 2025

Getty Images Lottie Moss, Model

